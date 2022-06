Twee spoorarbeiders gegrepen door trein: één dode en één zwaargewonde

De aanrijding gebeurde om 00.06 uur ter hoogte van werken aan het spoor op de Victor Van Sandelaan vlak bij het station van Wetteren. Twee arbeiders werden er gegrepen door een passerende trein die van Brussel onderweg was naar Brugge. Eén man was op slag dood, een andere raakte zwaargewond. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.

Thomas Baeken van Infrabel bevestigt de tragedie. “Ons medeleven gaat uit naar de collega’s, de familie en de vrienden van de twee slachtoffers. Dit is zeer erg wat er gebeurd is, want wij zijn één grote spoorwegfamilie en veiligheid is prioritair voor ons”, zegt Baeken. “Een onderaannemer van Tucrail ging er geplande werken uitvoeren aan de seininrichting. Hiervoor zou het spoor buiten dienst worden gesteld tussen 00.40 uur tot 4.20 uur om veilig te kunnen werken. Maar twee arbeiders gingen er blijkbaar al vroeger aan de slag en werden gegrepen door een passerende trein. Ze stonden blijkbaar te dicht bij het spoor.”

De zwaargewonde arbeider werd overgebracht naar het UZ van Gent. Volgens de arbeidsauditeur gaat het om twee mannen van Bulgaarse nationaliteit. Hun leeftijden zijn nog niet bekend.

Communicatiefout

Op de werf was ook een verantwoordelijke coördinator van Infrabel aanwezig. “Het seinhuis had nog geen groen licht gegeven om het spoor vrij te maken omdat er nog een aantal treinen moesten passeren. Er was duidelijk afgesproken dat er pas om 00.40 uur mocht gestart worden met de werken. Waarom de arbeider reeds aan de slag gingen, wordt nog onderzocht”, klinkt het.

De collega’s van de slachtoffers die het ongeval zagen gebeuren, kregen psychologische bijstand. Ze werden vannacht ook ondervraagd door een arbeidsauditeur om de exacte omstandigheden te achterhalen. Op de middernachttrein naar Brugge zaten nog een veertigtal reizigers. Zij moesten tijdens de interventie van de hulpdiensten een tijdje op de trein blijven zitten, en werden nadien veilig geëvacueerd en naar het station overgebracht. Om 5 uur vanochtend werd het spoorverkeer weer in dienst gesteld.