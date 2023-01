Twee slachtoffers van steekpartij in Brussels metrostation hebben ziekenhuis verlaten, derde is buiten levensgevaar

Dit weten we al • Steekpartij vond plaats op maandagavond, rond 17.45 uur • 3 gewonden, onder wie één zwaargewond. De slachtoffers mochten intussen het ziekenhuis verlaten • 30-jarige verdachte is opgepakt. Hij wordt vandaag nog voor onderzoeksrechter geleid voor moordpoging • Op dit moment geen sprake van terroristisch motief. Het parket vraagt een psychiatrisch onderzoek

Volgens het parket vond de steekpartij plaats omstreeks 17.45 uur, in een metrostel dat het metrostation Schuman binnenreed.

“Drie personen raakten gewond, van wie er één in levensgevaar naar het ziekenhuis werd gebracht”, zegt parketwoordvoerder Martin François. “De twee andere slachtoffers liepen lichtere verwondingen op maar werden ook naar het ziekenhuis gebracht. De federale spoorwegpolitie en de Brusselse lokale politie kwamen ter plaatse en konden in het metrostation een verdachte inrekenen.”

Eerder had het parket gemeld dat alle slachtoffers het ziekenhuis hadden verlaten, maar dat klopt niet. Twee van hen mochten intussen naar huis, het derde slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis. “Het betrokken slachtoffer verkeert weliswaar niet meer in levensgevaar”, zegt parketwoordvoerder Willemien Baert.

Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe de politie de verdachte onder schot houdt en vervolgens in de boeien slaat. “Het gaat om een man van 30 jaar oud”, zegt de parketwoordvoerder. “Op dit moment lijkt er geen sprake te zijn van een terroristisch motief.” Volgens Sudinfo is de dader afkomstig uit Schaarbeek. “De verdachte is niet bekend bij de veiligheidsdiensten”, zei het Brusselse parket dinsdag. “Hij is gisterenavond verhoord en wordt vandaag overgedragen aan de onderzoeksrechter voor poging tot moord. Het Openbaar Ministerie vraagt om een psychiatrische evaluatie van de verdachte.”

Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe de politie de verdachte onder schot houdt en vervolgens in de boeien slaat. Beeld Zoran Popovici via REUTERS

Door het incident werd het metrostation maandagavond afgesloten en was het metroverkeer op de lijnen 1 en 5 onderbroken tussen Kunst-Wet en Merode. Het Brusselse parket zal dinsdag verder communiceren over de feiten en het verdere onderzoek.

“Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers van het drama in Brussel”, reageert minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden op Twitter. “Dank aan de politie voor de snelle interventie. We volgen de situatie op de voet.”