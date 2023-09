Twee slachtoffers van aanslagen 11 september 2001 geïdentificeerd dankzij DNA

De twee kwamen om bij de aanslag op het World Trade Center in New York. Het gaat om een man en een vrouw, maar hun identiteit werd op vraag van hun familie niet bekendgemaakt.

Het totale aantal geïdentificeerde slachtoffers ligt daarmee op 1.649. In totaal zijn bij de aanslagen 2.753 doden gevallen, meer dan 1.100 slachtoffers zijn dus nog niet geïdentificeerd. Een commando van terreurgroep al-Qaida vloog met twee lijnvliegtuigen in de torens van het WTC in Manhattan. Die vlogen in brand en stortten in, waardoor van honderden slachtoffers geen enkel spoor meer terug te vinden is.

Dezelfde dag werden nog twee vliegtuigen door terroristen gekaapt: een boorde zich in het Pentagon in Washington, een tweede kwam neer in een veld in Pennsylvania.