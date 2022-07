Twee nederlanders aangehouden na schietpartij in discotheek in Spaanse Marbella

Twee Nederlandse mannen zijn aangehouden in het Spaanse Marbella na een schietpartij in een drukke discotheek in de nacht van zondag op maandag. De Spaanse autoriteiten hebben dat bevestigd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. “Indien gewenst kunnen wij consulaire hulp verlenen”, aldus een woordvoerder. De betreffende discotheek Opium Beach Club ligt aan het strand aan de oostrand van het centrum van de stad.

Vijf mensen, inclusief de schutter, zijn gewond geraakt en naar een ziekenhuis overgebracht. Een veertigjarige Nederlander is als de vermoedelijke dader aangehouden. Volgens plaatselijke media was er in de nacht van zondag op maandag een ruzie, waarbij mensen elkaar met vuur- en steekwapens te lijf gingen, en waren er meerdere Nederlanders bij betrokken. De ruzie begon al eerder in de avond.

De Nederlander die begon te schieten zou toen door een man met een mes zijn aangevallen. De krant El Mundo meldt dat de schutter mogelijk uit zelfverdediging schoot toen hij werd aangevallen, maar dat hij zijn doel miste en omstanders neerschoot. De man met het mes kwam volgens de krant uit een andere groep discobezoekers dan het gezelschap waarmee de schutter uit was. Lokale media suggereren dat het mogelijk om rivaliserende drugscriminelen gaat.

De vijf gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media zou een van hen, een vrouw, intussen aan haar verwondingen overleden zijn, maar dat is niet bevestigd door de politie.

De schutter is eveneens ernstig gewond. Plaatselijke media melden dat hij onder meer in het hoofd is gestoken. Hij zou de enige schutter zijn geweest. De overige drie gewonden zijn mannen in de leeftijd van 18, 32 en 36 jaar en verkeren niet in levensgevaar.

Marbella is volgens een hoge politiefunctionaris al jaren een ‘hub’ van drugscriminelen van over de hele wereld.

De Britse krant Daily Mail meldt dat in de Opium Beach Club ook een neef van de Spaanse koning Felipe VI, Froilán de Marichalar y Borbón, zijn 24ste verjaardag vierde. De Nederlandse influencer en Love Island-deelneemster Kelly van der Minne was er getuige van. Ze deelde via sociale media mee dat een vrouw naast haar werd getroffen door kogels. Het moet om een 32-jarige Ierse gaan die zeer ernstig gewond is geraakt.