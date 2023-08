Twee matrozen van Amerikaanse marine opgepakt vanwege spionage voor China

De 22-jarige Jinchao Wei, die gestationeerd was aan boord van de USS Essex in San Diego, wordt aangeklaagd voor spionage. Hij zou in februari 2022 in contact zijn gekomen met een Chinese inlichtingenagent, die hem vroeg informatie over het amfibische aanvalsschip over te maken. In ruil voor “duizenden dollars” gaf de matroos sinds maart 2022 beeldmateriaal, tientallen technische en mechanische handleidingen, de locatie van Amerikaanse schepen en beschrijvingen van wapensystemen door aan de Chinezen, aldus de aanklagers.

Daarnaast wordt de 26-jarige Wenheng Zhao, die werkte op de marinebasis in Port Hueneme bij Los Angeles (Californië), samenzwering en het ontvangen van smeergeld ten laste gelegd. Hij bezorgde tussen augustus 2021 en mei 2023 opnames, beeldmateriaal en militaire informatie aan iemand die zich voordeed als een maritiem-economisch onderzoeker, maar eigenlijk een Chinese spion was. Volgens het ministerie van Justitie streek hij daarvoor ongeveer 15.000 dollar (zo’n 13.700 euro) op.

Spionagezaken

“De aanklachten laten China’s vastberadenheid zien om op elke manier informatie te verkrijgen die cruciaal is voor onze nationale defensie en die ze zelf in hun voordeel kunnen gebruiken”, zei Matthew Olsen, hoofd van de afdeling nationale veiligheid van het Amerikaanse ministerie van Justitie, donderdag op een persconferentie.

Een woordvoerder van de Chinese ambassade in Washington zei dat er niet te vroeg conclusies getrokken moesten worden over de zaak. “In de afgelopen jaren hebben de Amerikaanse overheid en de media veelvuldig ‘spionagezaken’ opgeblazen die waren gelinkt aan China, maar later ongefundeerd bleken. China maakt ernstig bezwaar tegen de Amerikaanse laster over China.”