Twee jonge kinderen uit Wommelgem omgekomen in Turkije bij ongeval met quad

Het ongeval gebeurde in het dorp Yenikapi, minder dan 200 kilometer ten zuidwesten van Ankara. Volgens de Gazet van Antwerpen waren de twee kinderen er op vakantie met hun gezin, dat er zijn roots heeft. Op een onbewaakt moment zou de dertienjarige dochter de quad genomen hebben voor een tochtje. Ze nam haar drie jaar jonge broer mee achterop.

De Gazet van Antwerpen citeert een anonieme vriend van de familie, die zegt dat het meisje ervaring had met het rijden met een quad, omdat ze dat wel vaker deed op reis. Maar het meisje ging van de gekende wegen af, belandde in een straatje steil bergaf, en verloor de controle over het stuur. Aan volle snelheid zouden ze op een muur gebotst zijn.

Volgens de krant werden de kinderen nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleden ze daar aan hun verwondingen. Zaterdagmiddag werden ze begraven in Turkije.

Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van twee kinderen in het dorp Yenikapi. De lokale autoriteiten lichtten de Belgische ambassade in Ankara hierover gisteren in de vooravond, zegt woordvoerder Nicolas Fierens Gevaert.