Twee granaten gevonden in het Antwerpse Seefhoek: 20 bewoners moeten huis verlaten

Rond half negen vanochtend belden verschillende mensen naar de politie met de melding dat er twee explosieven op een vensterbank in de Familiestraat lagen.

De ontmijningsdienst DOVO is ter plaatse en ook het gerechtelijke lab van de politie is in de straat aanwezig. Eerst zal DOVO onderzoeken hoe gevaarlijk de projectielen zijn en het dan onschadelijk maken. Daarna zal de politie de vindplaats onderzoeken op sporen.

Tot zolang blijft de omgeving afgesloten. De bewoners worden opgevangen in een dienstencentrum in de buurt of bij familie en vrienden. Het is nog niet duidelijk tegen wie de granaten gericht waren. Ook blijft het vooralsnog gissen of er een link is met het drugsmilieu.