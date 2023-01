Twee gewonden bij vechtpartij in gevangenis Begijnenstraat, politie rukt massaal uit

De aanleiding van de vechtpartij was vermoedelijk een ruzie over verdovende middelen. De cipiers brachten de gewonden eerst in veiligheid. Zij verkeerden niet in levensgevaar. Ondertussen mocht de rest van de gevangenen, zo’n 85 personen, buiten blijven op de wandelkoer. De gevangenisdirectie wilde geen risico’s nemen en riep versterking op van de lokale politie.

De versterking van een veertigtal agenten lokte veel bekijks omdat zij verzamelden op het Mechelseplein. Samen met een tiental agenten van de arrestatieteams gingen zij de gevangenis binnen. Hun opdracht bestond erin om de gevangenen zonder tumult terug naar hun cellen te laten gaan. Elke gevangene werd eerst gefouilleerd op verboden wapens en verdovende middelen voor hij terug op cel mocht.

Die operatie verliep vlot en rond 17.30 uur was de rust teruggekeerd. Het Gevangeniswezen benadrukt nog dat het om een intern geschil ging en er geen geweld is gebruikt ten opzichte van personeel.