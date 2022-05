Twee gevallen van apenpokken vastgesteld in ons land: ‘Kans op verspreiding onder brede bevolking is klein’

Wat weten we over de besmette personen?

De eerste besmetting werd gisterenavond bevestigd. “Het gaat om iemand die zich bij ons in Antwerpen heeft gemeld met klachten. Er zijn stalen afgenomen, die zijn verstuurd naar een referentielabo in Nederland en laat vandaag hebben we de finale bevestiging gekregen dat het gaat om het apenpokkenvirus. De persoon is kwestie is niet heel ziek”, zei Brosius van het Antwerpse Instituut voor Tropische Geneeskunde.

De patiënt werd gevraagd om in quarantaine te gaan. Ook de partner van de besmette persoon vertoont symptomen van apenpokken, maar er is nog geen bevestiging van een infectie met hetzelfde virus.

Vanochtend meldde viroloog Marc Van Ranst een tweede besmetting. “Een tweede geval van het apenpokkenvirus werd vannacht gediagnosticeerd op ons labo in Leuven in een staal van een man uit Vlaams-Brabant. Mensen die bij zichzelf letsels zoals op deze foto herkennen, kunnen best contact opnemen met hun arts”, zegt hij op Twitter.

— Marc Van Ranst (@vanranstmarc) 20 mei 2022

Wat gebeurt er nu?

Het ITG bevestigde in een persbericht gisterenavond dat “het eerste bevestigde geval in België” werd vastgesteld. “Op basis van de huidige gegevens lijkt de kans dat het virus zich onder de brede bevolking verspreidt klein”, zo klinkt het bij het instituut. “Als wetenschappers en arts zijn we op onze hoede en houden we het verloop nauwlettend in de gaten.”

Experts van de verschillende overheden zullen vrijdag samenkomen om in een Risk Assessment Group (RAG) te overleggen over een Belgische aanpak tegen een verdere verspreiding van het apenpokkenvirus. Dat overleg zal rond de middag plaatsvinden, klinkt het bij Joris Moonens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Er zou onder meer gefocust worden op bron- en contactonderzoek.

Waar zijn er nog besmettingen?

Sinds begin deze maand zijn al enkele tientallen besmettingen geteld in verschillende Europese en Noord-Amerikaanse landen. Het virus was al opgedoken in Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Zweden, Canada, de Verenigde Staten en nu dus ook in ons land.

Hoe het komt dat het virus zich plots meer lijkt te verspreiden, is nog onduidelijk. Het is wel vrij uitzonderlijk. “We hebben nog nooit gezien dat het in verschillende westerse landen tegelijkertijd opduikt”, zegt Isabel Brosius aan De Morgen.

Wat weten we al over het virus?

Het apenpokkenvirus is een zeldzame virale infectie die zich niet snel verspreidt van mens op mens. De eerste symptomen kunnen gaan van koorts, hoofdpijn en spierpijn, tot gezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Er kan zich ook een huiduitslag voordoen, die meestal begint in het gezicht en zich dan verspreidt naar andere delen van het lichaam. Uiteindelijk vormen er zich korsten die na een tijdje van de huid vallen.

De meeste mensen genezen na enkele weken. In uitzonderlijke gevallen worden patiënten ernstig ziek.

Het erg zeldzame virus werd voor het eerst in 2018 in het Verenigd Koninkrijk vastgesteld. Sindsdien waren er nog een paar bevestigde gevallen. Meestal komt het voor in afgelegen gebieden in Centraal- en West-Afrika, nabij tropische regenwouden.