Twee doden en zeven gewonden bij mesaanval op trein in noorden van Duitsland

De politie kon de vermoedelijke dader oppakken in het station van Brokstedt. Zijn motief is nog onduidelijk. Het gaat volgens Sütterlin-Waack om een Palestijn tussen de 30 en 35 jaar oud. Hij is waarschijnlijk geen extremist. Veiligheidsbronnen zien daar geen aanwijzingen voor en vermoeden eerder dat hij geestelijk in de war was.

Drie mensen raakten ernstig gewond, meldt de politie woensdagavond. Vier anderen raakten licht gewond. Ook de dader is gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Verscheidene passagiers konden de politie bellen. Na die meldingen werd de trein gestopt, waarna er ook op het perron incidenten met de man waren. Uiteindelijk kon hij gearresteerd en naar het ziekenhuis gebracht worden. Het treinstation van Brokstedt is tot nader order gesloten.

“Het is echt verschrikkelijk. We zijn allemaal volledig geschokt en ontzet dat zoiets is gebeurd”, reageert minister Sütterlin-Waack.

“Ons diepste medeleven gaat uit naar de familieleden van de slachtoffers. Wij wensen de gewonden een spoedig en volledig herstel”, stelt de Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn in een verklaring.