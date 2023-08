Twee Delhaize-winkels in Denderleeuw gevandaliseerd, onbekenden dreigen met ‘nieuwe doelwitten’

“Jullie hebben je aangesloten bij de overheersende partij in een sociaal klassenconflict”, zo luidt de uitgestuurde boodschap van een onbekende groep die verantwoordelijk zegt te zijn voor de actie. “Ze bespotten openlijk de stem van de vakbonden en tonen hun minachting voor de collectieve organisatie van arbeiders”, aldus de vermeende verantwoordelijken. “Er zullen nieuwe doelwitten zijn en, bovenal, onze weerstand is niet te stoppen, franchisering of niet.”

Van der Weeën en Misseeuw zullen vanaf oktober of november - tegen dan wordt hun overname gefinaliseerd - officieel uitbater zijn van een Delhaize-vestiging in het Oost-Vlaamse Denderleeuw. Vandaag baten de twee al de Proxy Delhaize in Denderleeuw uit.

Een bekladde Delhaize-winkel in Denderleeuw. Beeld rv