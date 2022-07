Twee Britse ministers vertrekken na kritiek op premier Boris Johnson

Gezondheidsminister Javid kondigde dinsdag zijn ontslag aan en legde uit niet langer vertrouwen te hebben in premier Johnson, na een reeks schandalen rond de Britse overheid. In zijn brief op Twitter zegt hij dat het duidelijk is “dat de situatie niet zal veranderen onder uw leiderschap en u heeft daardoor ook mijn vertrouwen verloren”. In zijn ontslagbrief zegt hij dat zijn opvattingen inmiddels fundamenteel verschillen met die van Johnson. Bijna gelijktijdig maakte minister van Financiën Sunak bekend dat hij vertrekt. In zijn ontslagbrief meldt hij dat het volk “terecht verwacht dat het bestuur naar behoren, deskundig en ernstig wordt uitgevoerd”.

Ook Bim Afolami, de vice-voorzitter van de conservatieve partij, heeft later op de avond zijn ontslag ingediend. Hij riep premier Johnson op om op te stappen.

De aangekondigde ontslagen dreigt Londen in een regeringscrisis te storten. Een niet nader genoemd regeringslid zei aan zender Sky News dat Johnson nu niet meer kan aanblijven. Ook bij BBC vernemen politieke journalisten dat het “morgen voorbij zal zijn”.

One of Boris Johnson’s closest allies tells me: It will all be over by this time tomorrow. No PM can survive the resignation of two senior cabinet ministers like that — Nicholas Watt (@nicholaswatt) 5 juli 2022

Eerder op de dag had Johnson zich ook al verontschuldigd over zijn aanpak van Chris Pincher, die verantwoordelijk was voor de partijdiscipline en volgens meerdere mediaberichten twee mannen zou hebben betast. Het was immers aan het licht dat gekomen de premier was vergeten dat hij was ingelicht over eerdere beschuldigingen van ongepast gedrag. Johnson zei dat de aanstelling van Pincher een fout was. Aan de BBC zei Johnson dat hij in de zaak niet heeft gelogen.

Lees ook Hoelang kan Boris Johnson nog aanblijven? ‘Hij regelde de brexit, maar tegen welke prijs? Dat begint men stilaan te beseffen’

Volgens meerdere Britse media zou Pincher woensdag in beschonken toestand in een exclusieve club in Londen twee mannen, onder wie een parlementslid, hebben betast. Er waren getuigen van het voorval en er kwamen klachten bij de partij binnen.

Pincher legde zijn ambt als ‘deputy chief whip’ van de Tories in het Lagerhuis neer na de berichten over grensoverschrijdend gedrag. Johnson was weliswaar op de hoogte gebracht van beschuldigingen tegen Pincher uit 2019.

De premier gaat gebukt onder een reeks schandalen en ligt regelmatig onder vuur, ook in zijn eigen conservatieve partij. Hij overleefde onlangs nog een vertrouwensstemming bij de Conservatieven rond de zogenoemde partygate-affaire: verboden regeringsfeestjes in coronatijd.