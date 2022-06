► Twee Belgische daders opgepakt na overval op internationale kunstbeurs Maastricht

Bekijk: overvallers slaan vitrine in op kunstbeurs

Op Twitter gaat een filmpje rond waarin de roof is te zien. Een man slaat met een grote hamer in op de vitrine en twee mannen houden met wapens omstanders op afstand. Een alarm gaat af en de vier overvallers, gekleed in colberts, gaan er op een drafje vandoor.

De twee Belgen reden na de overval op de stand van een juwelier weg in een grijs voertuig met Belgisch kenteken. Zij konden op de A2 voor de Willem Alexandertunnel in zuidelijke richting aan de kant worden gezet en aangehouden. Onduidelijk is of de politie weet wie de andere twee overvallers zijn, van hen deelt de politie geen identiteitsgegevens.

De kunstbeurs TEFAF werd na de overval ontruimd. Een woordvoerder van de politie zegt dat het inmiddels weer rustig is op het terrein. De melding over de overval kwam rond 11.40 uur bij de hulpdiensten binnen.

Beeld screenshot

Ingeslagen vitrine

In een tweet van het Franse online tijdschrift La Tribune de l’Art zijn foto’s te zien van een ingeslagen vitrine. In het bericht staat dat het om juwelen zou gaan en dat er gewapende overvallers zouden zijn gevlucht via het restaurant. “Een overval op TEFAF Maastricht midden op de dag: de ruiten van een juwelenstand zijn tegen de grond geslagen, twee overvallers die dreigen met wapens om hun handlanger te beschermen. Ze vluchtten door het restaurant.”

De organisatie van de internationale kunst- en antiekbeurs TEFAF, die zaterdag opende, komt later nog met een reactie. Op de beurs zijn 240 handelaren uit zo’n twintig landen te vinden. De TEFAF, die als zeer gezaghebbend bekend staat, trok in voorgaande jaren zowat 70.000 bezoekers per editie.

Beeld Twitter