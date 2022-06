Twee Belgen die verdacht werden van kunstroof TEFAF weer op vrije voeten

De twee toonden volgens de politie na de overval dusdanig verdacht gedrag dat er op dat moment voldoende aanleiding was om ze aan te houden voor betrokkenheid bij de kunstroof. Maar de twee ontkenden ook maar iets met de overval te maken te hebben, vertelde hun advocaat vanmiddag. Volgens hem berustte de arrestatie op een misverstand, en dat lijkt nu ook effectief te kloppen

De Nederlandse politie is wel nog steeds op zoek naar twee andere verdachten. Dinsdag pleegden vier mannen er een gewapende overval en maakten kostbare sieraden buit. “We zijn ze nog aan het zoeken”, zegt een politiewoordvoerster. “De twee verdachten kunnen nu overal zijn. Hoe en waar we naar hen zoeken, zeggen we niet in verband met het onderzoek.”

De politie heeft wel een oproep gedaan aan bezoekers om eventuele beelden van dashcams vrij te geven. “TEFAF is een beurs voor mensen met wat duurdere auto’s, die vaak een dashcam hebben. Mogelijk hebben de mensen zelf niets gemerkt van de overval, maar hebben zij de verdachten nietsvermoedend in beeld gehad”, aldus de politie.