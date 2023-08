Tuur Dens zorgt met brons in scratch voor eerste Belgische medaille op Super-WK

Bekijk: ‘Vertrouwen was niet helemaal aanwezig voor goud’

Scratch is een koers met massastart over 15 kilometer, waarbij het eenvoudige principe geldt: wie aan het eind als eerste over de finish komt, wint. Kolfje naar de hand van Tuur Dens (Team Flanders-Baloise). De 23-jarige Rotselaarnaar werd in 2017 al Belgisch juniorenkampioen in het nummer, pakte op het EK U23 in ‘21 brons en in ‘22 zilver en verraste later dat jaar in zijn eerste prof-WK ooit in Roubaix met zilver. Vorig jaar, op het WK in Parijs, strandde hij op plaats vier.

En nu werd het dus brons. Dens reed een zeer aandachtige koers en roerde zich (misschien net iets te nadrukkelijk) bij de schaarse aanvallen mee in de achtervolging. Uiteindelijk haalde de Brit Tidball het in de eindspurt voor de Japanner Kuboki. Dens gooide zich met een laatste krachtinspanning óp de streep nog voorbij onder meer Eefting en Grondin. Brons! Het maximum haalbare nadat hij zijn voorbereiding vorige week nog grondig verstoord zag wegens ziekte.

Beeld Photo News

“Ik denk dat er meer in zat”, aldus Dens, die de wedstrijd goed dicht hield. “Da’s mijn favoriete tactiek: op slot en dan sprinten. Maar ik moest mijn eindschot van iets te ver beginnen, twijfelde wat op het einde om me te positioneren. Door die gebrekkige voorbereiding wist ik niet of ik 100% fit was en zou kunnen doen wat ik normaal doe. Maar de benen waren er wel, je zag duidelijk dat ik nog iets over had. Zo’n ultieme jump is echt wel iets wat ik kan, da’s op mijn lijf geschreven. Gewoon twee ronden keihard rijden en dan finishen.”

Voor de start praatte bondscoach Kenny De Ketele nog even op Dens in. Wat hij precies vertelde? (lacht) “Het was niet echt tactisch. Eerder luchtig. Op het hoogtepunt van stress kwam hij me op mijn gemak stellen. Gewoon nog even zeggen waarom ik hier ben, waarom ik het verdiend heb... Zo van ‘we zien wel, doe je best’. Dat werkt het best bij mij.”

Het brons was voor Dens een kleine troostprijs voor de gemiste kwalificatie in de ploegenachtervolging (met Bernard, Pollefliet en Vandenbranden), eerder op de dag. “Op zich deden we het niet superslecht. We werden negende en de beste tien landen mogen naar de Olympische Spelen 2024 in Parijs. Dus daar doen we in principe wel een goeie zaak voor. Maar door die ziekte(s) (ook De Vylder werd getroffen) raakten we enkele procentjes vertrouwen kwijt. Waardoor het niet onze beste ploegenachtervolging werd. Dat doet wel pijn op zo’n groot toernooi.”