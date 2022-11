Turkse politie: bommenlegger Istanbul bekent feiten in naam van PKK

Volgens de politie zou de vrouw hebben bevestigd dat ze in naam van de Koerdische arbeiderspartij PKK heeft gehandeld. Ze kreeg bevelen vanuit de stad Kobane, in het noordoosten van Syrië. De politie kon haar arresteren in een appartement in een buitenwijk van Istanboel. Volgens Süleyman Soylu, de Turkse minister van Binnenlandse Zaken, wilde ze op de vlucht slaan naar Griekenland.

De minister wijst ook met beschuldigende vinger naar de Koerdische arbeiderspartij PKK. Daarnaast maakte Soylu bekend dat 45 anderen in het kader van de aanslag werden gearresteerd. “De actie is nog steeds gaande” om nog andere betrokkenen te arresteren, aldus de minister.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn vicepresident Foeat Oktay hadden eerder gezegd dat een “vrouw” verantwoordelijk was voor de aanslag. Ook sprak Erdogan van een “terreuraanslag”.

Condoleances VS geweigerd

Ondertussen heeft Soylu ook de condoleances van de Verenigde Staten geweigerd. Ankara heeft Washington in het verleden vaak verweten dat het de groep Koerdische “terroristen” in stand houdt door wapens te leveren.

De PKK staat op de terreurlijst van Turkije, Europa en de VS, en beschikt over stellingen in het zuidoosten van Turkije en in Noord-Irak. De beweging voert sinds het midden van de jaren 80 een gewapende strijd tegen de Turkse regering en werd in het verleden al vaak beschuldigd van bloedige aanvallen op Turkse bodem. Omgekeerd is de PKK ook vaak het doelwit van Turkse militaire operaties.