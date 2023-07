Turks paspoort helpt zware criminelen te ontsnappen aan het gerecht

Bosniër Sani A.M. (38) en zijn ­Albanese rechterhand Flamur S. (48) worden door de onderzoeksrechter in Brugge gezocht ­wegens betrokkenheid bij een van de grootste drugsdossiers die ons land ooit gekend heeft. In de zaak-Kriva Rochem, genoemd naar een bedrijf in de Antwerpse haven, zou minstens 3,2 ton cocaïne ons land zijn binnengebracht door een criminele bende onder leiding van Flor Bressers (36) uit Lommel. Die laatste zit sinds vorig jaar in de gevangenis.

Maar zijn handlangers A.M. en S. zitten veilig ondergedoken in Turkije. En dat zal nog een tijdje zo blijven, want Turkije liet ­begin deze maand aan ons land weten dat A.M. en S. intussen de Turkse nationaliteit hebben ­gekregen en dus niet uitgeleverd kunnen worden.

Profijt

Politie en gerecht maken er zich al langer zorgen dat grote drugscriminelen profiteren van het beleid van de Turkse overheid, die aan wie dat wil een Turks paspoort toekent in ruil voor investeringen. Sinds 6 januari 2022 kunnen buitenlanders die in het land 500.000 dollar (449.000 euro) investeren of onroerend goed kopen, het Turkse staatsburgerschap krijgen.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) is zich bewust van het probleem. “We rekenen op de nieuwe ­Turkse regering om erop toe te zien dat Turkije geen vrijhaven wordt voor zware criminelen op de vlucht.”