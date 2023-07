Turkije verhoogt belasting op benzine met bijna 200 procent

Turken betaalden aanvankelijk 2,52 lira belasting per liter benzine, oftewel minder dan 9 eurocent. Dat is nu bijna verdrievoudigd tot 7,52 lira per liter, terwijl de belasting op diesel stijgt van 2,05 lira naar 7,05 lira. Door de hogere belasting gaat ook de btw omhoog, waardoor automobilisten aan de pomp per liter ongeveer 6 lira meer kwijt zijn. Brandstof wordt daarmee zo’n 20 procent duurder.

De Turkse overheid kan de extra inkomsten goed gebruiken vanwege de enorme schade van de aardbevingen. Die ramp, waarbij meer dan 50.000 mensen om het leven kwamen, zal Turkije naar schatting meer dan 100 miljard dollar kosten. De regering wil dit jaar daarom veel extra geld kunnen uitgeven. Het Turkse parlement keurde een begrotingsplan daarvoor zaterdag goed.

Maar Turkije gaat al langere tijd gebukt onder een heel hoge inflatie. Volgens de laatste cijfers liggen de prijzen over de gehele linie 38 procent hoger dan een jaar geleden. Dat is minder extreem dan de haast 90 procent inflatie van een aantal maanden terug. Maar deze afname is deels veroorzaakt door allerlei voordeeltjes die president Recep Tayyip Erdogan uitdeelde in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van mei. Dat laatste is ook een van de oorzaken voor het oplopen van het begrotingstekort, waardoor de overheid nu extra geld nodig heeft.

Turkije deed jarenlang weinig om de inflatie in het land onder controle te krijgen. Wat meespeelt is dat de Turkse president niet geloofde in de standaard economische praktijk van het verhogen van de rente om de inflatie te beperken. In plaats daarvan hoopte hij investeringen aan te trekken en zo de economie te versterken.