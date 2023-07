TUI annuleert alle pakketreizen naar Rhodos tot en met vrijdag: ‘Kunnen service niet bieden die reizigers mogen verwachten’

Het is nog onduidelijk wanneer de hotels in het zuiden van het eiland, dat door de bosbranden getroffen wordt, opnieuw hun deuren openen. Het merendeel van de vakantiegangers die met TUI Belgium op reis zijn, verblijft in het noorden van het eiland, waar de hotels nog open zijn, klinkt het bij de reisorganisator. De water- en elektriciteitsvoorzieningen zijn echter onstabiel en een aantal wegen is afgesloten.

Lees ook 30.000 mensen geëvacueerd op het Griekse eiland Rhodos, inmiddels ook grote brand uitgebroken op Corfu

Op het Griekse eiland woekeren al een week lang felle bosbranden. Al meer dan 30.000 reizigers zijn van het eiland geëvacueerd. Volgens premier Kyriakos Mitsotakis verkeert Griekenland “in oorlog” met de bosbranden, zei hij vandaag in het parlement.