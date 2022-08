Truss of Sunak? Britse Conservatieven beginnen stemming voor opvolging Johnson

Na een aanvankelijk breed veld aan kandidaten zijn er nog twee over: voormalig buitenlandminister Liz Truss (47) en voormalig financiënminister Rishi Sunak (42). In peilingen gaat Truss aan de leiding. Alle leden van de Conservatieve Partij die na 3 juni lid zijn geworden mogen een stem uitbrengen. De uitslag wordt op 5 september bekendgemaakt.

Volgens de peilingen is Truss de favoriet. Zij bleef loyaal aan Johnson en verdedigde hem herhaaldelijk. Sunak wordt er door critici binnen de partij dan weer van beschuldigd de ondergang van Johnson te hebben veroorzaakt door zijn ontslag in te dienen. Johnsons vertrouwelinge Nadine Dorries noemde Sunak zelfs een “moordenaar” in een opiniestuk in Mail on Sunday en zorgde daarmee voor verontwaardiging binnen de Tories.

De twee kandidaten kruisen morgen opnieuw de degens in een televisiedebat. Ze zullen ook opnieuw vragen van partijleden beantwoorden tijdens een regionale conferentie in de zuidwestelijke Engelse stad Exeter. Het zwaartepunt van de campagne ligt bij het belastingbeleid.

Kritiek

Net als bij eerdere verkiezingen van partijleiders is er kritiek op het feit dat een klein aantal mensen direct de premier van het land kiest. De Conservatieve Partij doet geen uitspraken over het aantal leden, maar naar schatting zijn het er zo'n 175.000 tot 200.000. Toen Boris Johnson in 2019 verkozen werd, stemden 160.000 mensen, of zowat 0,3 procent van het totaalaantal stemgerechtigden.

De eerstvolgende parlementsverkiezingen, waarbij alle kiesgerechtigde Britten mogen stemmen, vinden ten laatste in januari 2025 plaats.