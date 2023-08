Trump zegt op Truth Social dat hij rechter wil wraken: “Met haar ga ik geen eerlijk proces krijgen”

“Ik ga in geen enkel geval een eerlijk proces kunnen krijgen met de rechter die ‘toegewezen’ is aan deze belachelijke zaak over vrijheid van meningsuiting en eerlijke verkiezingen”, zo staat in de volledig in hoofdletters geschreven mededeling die Trump online heeft geplaatst. “Dat weet iedereen en zij ook", aldus Trump in het bericht.

Er zal een verzoek worden ingediend om de rechter op basis van “zeer belangrijk redenen” te wraken. Over welke belangrijke redenen het gaat, wordt niet meegedeeld. De procedure moet volgens de gewezen president ook naar een andere stad dan Washington worden verplaatst.

De geviseerde rechter, de 61-jarige Tanya Chutkan, werd in 2013 benoemd door de toenmalige Democratische president Barack Obama. Haar benoeming werd daarna unaniem bevestigd door de Senaat. Het is in de VS gebruikelijk dat rechters door de president worden benoemd.