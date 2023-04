Trump zegt niet schuldig te zijn aan 34 aanklachten in historische aanklacht tegen oud-president

Stand van zaken • De hoorzitting ging van start rond 14.15 uur plaatselijke tijd (20.15 uur bij ons) • Trump betrad het gerechtsgebouw zonder commentaar te geven • Zoals alle gedaagden moest Trump eerst zijn vingerafdrukken en een DNA-staal afgeven • Amerikaanse media verwachten echter niet dat Trump een echte mugshot krijgt • Omdat de aanklachten verband houden met een financieel misdrijf zou Trump geen handboeien om krijgen • De oud-president is intussen voorgeleid voor rechter Juan Merchan, die de aanklacht heeft voorgelezen • Trump heeft onschuldig gepleit voor 34 aanklachten van het vervalsen van bedrijfsdocumenten • De zaak kan nu alsnog nietig verklaard worden, of er kan tijdens een proces over de schuld en eventuele straf van Trump beslist worden

Op weg naar het gerechtsgebouw had Trump de zitting als “surrealistisch” bestempeld. “Ik begeef me naar (...) de rechtbank. Dat lijkt zo SURREALISTISCH - WOW, ze gaan me arresteren. Ik kan niet geloven wat er in Amerika aan het gebeuren is”, schreef hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social.

Vooraleer hij het gerechtsgebouw betrad, begeleid door veiligheidsagenten, zwaaide Trump naar zijn aanhangers en stak een strijdvaardige vuist in de lucht. Rondom het gebouw hebben zich zowel voor- als tegenstanders van de vroegere Republikeinse president verzameld. Ook de pers is in grote getale aanwezig.

De demonstranten zwaaien met vlaggen van Trump en houden borden met slogans als “heksenjacht” omhoog. Ze bestempelen de aanklacht als politiek gemotiveerd. Hij is “volkomen onschuldig”, zo zei een aanhangster. Een andere vrouw klaagde aan dat er “communistische tactieken” tegen Trump worden aangewend.

De New Yorkse politie heeft de veiligheidsvoorzieningen rondom het gerechtsgebouw opgevoerd uit vrees voor rellen. Er zijn immers ook tegenstanders van de vroegere Amerikaanse president naar het gerechtsgebouw getrokken. Zij scanderen kreten als “sluit hem op”. Beide kampen worden door politieversperringen van elkaar gescheiden.

Zowel voor- als tegenstanders van Trump zijn aanwezig aan het gerechtsgebouw in New York. Beeld Getty Images via AFP

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een Amerikaanse oud-president strafrechtelijk wordt aangeklaagd. Volgens Amerikaanse media heeft aanklager Alvin Bragg een aanklacht van ongeveer dertig punten tegen de Republikein opgesteld.

De zaak gaat over de betaling van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. De betaling is op zich niet illegaal, maar werd niet correct geboekt in de boekhouding van de campagne en zou een inbreuk kunnen vormen op de wetten over campagnefinanciering. Trump houdt vol dat de transactie niet illegaal was.

Lees ook Trump verschijnt dadelijk voor de strafrechter: deze vijf personen kunnen het verschil maken Trump floreert in de aandacht rond zijn aanklacht: ‘Hij is niet in staat te geloven dat hij fout zit’

Trump suggereerde dinsdagochtend op zijn sociale medium Truth Social dat de zaak verhuisd zou moeten worden van het “partijdige” Manhattan naar Staten Island. “Heel oneerlijke plaats, met sommige gebieden waar 1 procent Republikeins stemde. De zaak zou moeten verplaatst worden naar Staten Island. Dat zou een heel eerlijke en veilige locatie voor het proces zijn”, schreef hij. Bij de verkiezingen van 2020 haalde Trump in dat New Yorkse stadsdeel 57 procent van de stemmen.

De gemediatiseerde verschijning van Trump voor de rechtbank is “geen prioriteit” voor zijn opvolger Joe Biden, zo verzekerde zijn woordvoerster. “Hij gaat uiteraard het nieuws een beetje volgen wanneer hij even de tijd heeft, maar dit is niet zijn prioriteit voor vandaag”, reageerde Karine Jean-Pierre.

Beeld Getty Images

T-shirts met namaak ‘mugshot’

Het campagneteam van Donald Trump verkoopt T-shirts met Trumps ‘mugshot’, de politiefoto die meestal bij arrestaties wordt gemaakt. Het is geen echte mugshot, maar een eerdere foto van Trump die bewerkt is alsof hij net is gearresteerd. Onder de foto staat “niet schuldig”. Amerikaanse media verwachten niet dat Trump dinsdag een echte mugshot krijgt.