Trump wil start proces over inmenging in verkiezingen pas in 2026

,,Het algemeen belang ligt in gerechtigheid en een eerlijk proces, niet in een haastig oordeel”, zeiden de advocaten van de ex-president in hun aanvraag. Ze voerden aan dat de verwerking van de hoeveelheid documenten in de zaak maanden vergt.

Rechter Tanya Chutkan beslist op 28 augustus over de datum van het proces.

De data voor twee andere processen tegen Trump, op staatsniveau in New York (vanwege illegale zwijggeldbetalingen aan een minnares in campagnetijd) en op federaal niveau in Florida (achterhouden van topgeheime documenten), zijn wel al vastgesteld - respectievelijk in maart en mei 2024. Trump wordt ook aangeklaagd door de staat Georgia voor het aanzetten tot verkiezingsfraude. Ook voor die zaak moet nog een datum worden bepaald.

Trump is de leidende kandidaat om in november 2024 namens de Republikeinen aan de presidentsverkiezingen deel te nemen.