Trump vandaag voor de rechter in New York: een ‘ideale’ aftrap van zijn verkiezingscampagne

Voor het eerst in de geschiedenis staat een voormalig Amerikaans president vandaag voor de strafrechter. De twijfelachtige eer gaat naar Donald Trump, al ziet hij dit vooral als het ideale moment om zijn nieuwe verkiezingscampagne echt af te trappen.

Om 14.15 uur Amerikaanse tijd (20.15 uur bij ons) staat het dan eindelijk te gebeuren, het moment waar de hele Amerikaanse politiek nu al twee weken naar toeleeft. Voormalig Amerikaans president Donald Trump biedt zich dan aan bij de rechtbank in Lower Manhattan.

De dag is tot in de puntjes voorbereid. Trump maakte gisteravond al de oversteek van Florida naar New York. Nadien zullen de typische beelden van een beklaagde voor een rechtbank volgen, zij het dan met een ex-president in de hoofdrol: Trump die zijn vingerafdrukken en een DNA-staal moet achterlaten en poseren voor de typische gevangenisfoto, of mugshot.

Omdat de aanklachten wellicht over financiële misdrijven gaan, zal Trump naar alle waarschijnlijkheid niet geboeid worden. Ook zal hij ’s avonds weer buiten kunnen wandelen.

Stormy Daniels

Belangrijk is vooral dat Trump, en met hem de hele wereld, vandaag officieel te horen zal krijgen wat de zowat dertig aanklachten zijn die Alvin Bragg tegen hem heeft geformuleerd. Het onderzoek focuste op de 130.000 dollar zwijggeld die pornoactrice Stormy Daniels kreeg om een affaire met Trump te verzwijgen voor de presidentsverkiezingen van 2016. Het was Trumps voormalige advocaat en fixer Michael Cohen die het bedrag betaalde en er nadien over uit de biecht klapte. Cohen zou daarvoor terugbetaald zijn via de Trump Organization. Dat gaat in tegen de wetten op campagnefinanciering.

Elk normaal persoon zou opkijken tegen een dag als vandaag en al zeker een politicus die zich kandidaat heeft gesteld voor presidentsverkiezingen. Trump zelf lijkt echter te genieten van het feit dat hij terug is waar hij wil zijn: in het middelpunt van de aandacht.

Trump en zijn team hebben zijn intrede in de rechtbank vandaag tot in de puntjes voorbereid om naar binnen te kunnen stappen, “als beklaagde én als presidentskandidaat”, schrijft The New York Times. Hij mag volgens insiders in The Washington Post achter de schermen wel teleurgesteld zijn geweest door de aanklacht, voor het oog van de camera’s gebruikt Trump zijn arrestatie vooral als officieuze aftrap van zijn verkiezingscampagne. Hij fulmineert tegen aanklager Bragg, haalde naar eigen zeggen al 4 miljoen dollar aan donaties voor zijn campagne op en boekte een mogelijke persconferentie op zijn verblijf Mar-a-Lago in Florida dinsdagavond Amerikaanse tijd.

Maar eigenlijk begint het echte werk, namelijk het proces, pas echt na vandaag. Daardoor is er een – niet eens zo ondenkbaar – scenario mogelijk dat een van de twee presidentskandidaten volgend jaar in volle verkiezingsstrijd veroordeeld wordt. Of zoals onderzoeksjournalist van The New York Times het vorige week verwoordde in de dagelijkse podcast van die krant, The Daily: “Het voelt als ongezien, ongeziener, ongezienst. Alles met betrekking tot deze zaak voelt als historisch. Dat komt omdat het dat ook is.”