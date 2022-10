Trump stapt naar Hooggerechtshof om geheime documenten in Mar-a-Lago

Trump en zijn team willen voorkomen dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geheime documenten onderzoekt die bij hem in beslag zijn genomen. “De Amerikaanse regering probeert een conflict over het beheer van documenten te criminaliseren”, schrijven de advocaten in hun motie.

Eind september behaalde het Amerikaanse ministerie van Justitie een belangrijke overwinning in de rechtbank. De federale rechtbank oordeelde dat de onderzoekers een deel van de in beslag genomen documenten mochten blijven gebruiken voor hun werk. Daarmee werd de beslissing van een rechtbank in de staat Florida vernietigd. Die had de onderzoekers verboden de geheime documenten te gebruiken zolang de in de zaak aangewezen onafhankelijke arbiter (special master), Raymond Drearie, de documenten behandelde.

Begin augustus doorzocht de Federal Bureau of Investigation (FBI) het landgoed Mar-a-Lago van Trump in Florida. De FBI nam diverse geheime documenten in beslag, sommige met de hoogste status van geheimhouding. Volgens de wet had dat materiaal aan het Nationaal Archief moeten zijn overhandigd.