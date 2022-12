Trump Organization veroordeeld voor belastingsfraude

De Trump Organization - die hotels, golfbanen en ander onroerend goed beheren over de hele wereld - krijgt door de veroordeling een boete opgelegd. Het exacte bedrag wordt later nog bepaald door de voorzittende rechter. Het bedrijf pleitte niet schuldig en Trump zelf werd niet aangeklaagd in de zaak.

Het bedrijf van de ex-president wordt momenteel ook nog geconfronteerd met een fraudezaak aangespannen door de openbare aanklager van de staat New York, Letitia James. Trump zelf wordt nog onderzocht door het Amerikaanse ministerie van Justitie in verband met de gevoelige overheidsdocumenten die hij na zijn aftreden zou meegenomen hebben naar zijn woning in Florida.