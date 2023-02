Trump krijgt concurrentie: Republikeinse Nikki Haley kondigt kandidatuur presidentsverkiezingen aan

De 51-jarige Haley zei in het verleden nog zich niet kandidaat te stellen als Trump zich opnieuw verkiesbaar zou stellen. Daar is ze duidelijk van teruggekomen. “Het is tijd voor een nieuwe generatie van leiderschap”, zegt ze in haar video. “Het is tijd om onze fiscale verantwoordelijkheid terug te vinden, om onze grenzen te beschermen en om ons land, onze trots en onze doelen te versterken.”

Haley is oud-gouverneur van de staat South Carolina en was onder Trumps presidentschap de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. Die ervaring met buitenlands beleid speelt ze ook uit in haar video: “China en Rusland zijn in opmars en denken ons te kunnen kleineren. Dit moet je weten over mij: ik kan niet overweg met pestkoppen. Maar als je ze terugtrapt, doet het hen meer pijn als je hakken draagt.”

Woensdag trapt ze haar campagne officieel af tijdens een speech in Charleston, South Carolina.

Een meeting tussen toenmalig president Donald Trump en Nikki Haley, toen VN-ambassadeur. Beeld AP

Als de Republikeinen Haley tot hun kandidaat zouden kiezen, is ze bij die partij de eerste vrouw en de eerste Aziatisch-Amerikaanse die voor het hoogste ambt verkozen kan worden, meldt The Washington Post. Haleys ouders waren immigranten uit India. Volgens de krant begint ze haar campagne als de underdog.

Het eerste Republikeinse presidentiële debat zal naar verwachting in juli of augustus al plaatsvinden. Het partijbestuur overweegt voor deelname aan de debatten een vereiste in te stellen dat kandidaten moeten aantonen dat ze voldoende geld kunnen inzamelen onder kiezers, een strategie die de Democraten in 2020 gebruikten om hun donorpool te vergroten. Dat noopt kandidaten zich tijdig kandidaat te stellen.

Andere Republikeinse zwaargewichten van wie verwacht wordt dat ze zich spoedig in de race zullen mengen, zijn gouverneur Ron DeSantis van Florida, voormalig vicepresident Mike Pence en oud-minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.