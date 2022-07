Trump in nooit eerder vertoonde video: ‘Ik wil niet zeggen dat de verkiezingen voorbij zijn’

De achtste hoorzitting in het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 schetste opnieuw een beeld van een president die pas na urenlang stilzwijgen zijn aanhangers opriep naar huis te gaan. Pas na 187 minuten ging Trump voor de camera staan, met toen eindelijk boodschap: “Ga naar huis.” Zelfs de hoogste generaal van de Verenigde Staten, Mark Milley, noemde dat onbegrijpelijk. “Er vindt een aanslag plaats op het Capitool van de Verenigde Staten van Amerika en je doet niks? Geen telefoontje? Niets?”

Maar ook een andere video die tijdens de hoorzitting vertoond werd, doet de wenkbrauwen fronsen. Daarin is Trump te zien tijdens de opname van een nieuwe toespraak, dit keer in de avond van 7 januari. Bedoeling was dat de president daarin duidelijk het geweld zou veroordelen, maar de nooit eerder getoonde beelden laten zien hoe moeilijk Trump het daarmee had.

“Ik wil beginnen met de afschuwelijke aanval van gisteren”, zo begint Trump. Iets later vervolgt hij: “En voor diegenen die de wet hebben overtreden, zullen jullie boeten. Jullie vertegenwoordigen onze beweging niet, jullie vertegenwoordigen ons land niet. En als jullie de wet hebben overtreden...”

Op dat moment stopt Trump en schudt hij ‘neen’ met zijn hoofd. “Dat kan ik niet zeggen. Ik ga dat niet doen, ik heb al gezegd: ‘Jullie zullen boeten.’”

In een volgend fragment leest Trump de zin: “Maar deze verkiezing is nu voorbij. Het Congres heeft de uitslag bevestigd”, waarna hij opnieuw ingrijpt. “Ik wil niet zeggen dat de verkiezing voorbij is. Ik wil alleen zeggen dat het Congres de uitslag heeft bevestigd zonder te zeggen dat de verkiezing voorbij is, oké?”

Daarom komt Trumps dochter en adviseur Ivanka tussen met de suggestie dat hij enkel hoeft te zeggen: “Maar het Congres heeft de uitslag bevestigd.”

In een nieuwe poging herneemt Trump zijn toespraak vanaf het begin. Hij zegt: “Ik wil beginnen met de gruwelijke aanvallen van gisteren aan te pakken”, maar pauzeert dan opnieuw en zegt: “Gisteren’ is een moeilijk woord voor mij.” Ivanka komt opnieuw tussen: “Haal het er gewoon uit. Zeg ‘de gruwelijke aanslag’.”

Een laatste fragment toont Trump bij de zin: “Mijn enige doel was om de integriteit van de stemming te waarborgen.” Daarop wordt hij kwaad, en herhaalt de zin enkele keren, duidelijk gefrustreerd.