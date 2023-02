▶ Trump geeft 400 keer hetzelfde antwoord tijdens verhoor in fraudezaak

“Op aanraden van mijn adviseurs weiger ik te antwoorden op de vragen op basis van de rechten toegekend aan elke burger door de Grondwet van de Verenigde Staten”, zo antwoordt Trump tijdens het begin van zijn verhoor rond 9. 45 uur op 10 augustus 2022. “Dat zal mijn antwoord op alle volgende vragen zijn.” Vijf uur later zit Trump nog altijd in de verhoorkamer, uiteindelijk zal hij 400 keer ‘zelfde antwoord' zeggen.

“Dit is een wraakzuchtige en egoïstische zaak, dit in dit land misschien nog nooit eerder is voorgekomen,” zei Trump ook. “Iedereen in mijn positie die het Vijfde Amendement (dat getuigen in een rechtszaak het recht geeft zichzelf niet te beschuldigen, red.) niet in acht neemt zou een dwaas zijn, een absolute dwaas.”

Fraude

In de rechtszaak die procureur-generaal Letitia James aanspande worden Trump en de anderen beschuldigd van betrokkenheid bij een tien jaar durend plan waarbij ze de waarde van de Trump Organization zouden hebben gemanipuleerd, om banken en verzekeraars ertoe te bewegen betere voorwaarden te verstrekken.

Op 26 januari dienden Trump, drie van zijn kinderen en hun advocaten opnieuw formele antwoorden in waarin ze, zoals vaak in soortgelijke rechtszaken, alles ontkenden of beweerden onvoldoende kennis te hebben van tientallen inhoudelijke beschuldigingen. In een brief aan de rechter in Manhattan die toezicht houdt op de zaak, Arthur Engoron, zegt James nu dat veel antwoorden “aantoonbaar onjuist”, lichtzinnig of ongepast waren. Ze vraagt sancties voor Trump en de anderen.

“De rechtbank heeft de gedaagden en hun raadslieden al vermaand voor hun voortdurende beroep op ongegronde juridische claims, maar maakte gebruik van haar discretionaire bevoegdheid om nog geen sancties op te leggen,” schrijft James. “Het lijkt er niet op dat dit iets heeft veranderd.”

Volgens James was een van de “ongepaste commentaren” Trumps verzet tegen zijn omschrijving als ‘niet-actieve voorzitter' van de Trump Organization tijdens zijn ambtstermijn als Amerikaans president, hoewel hij die beschrijving zelf had gebruikt in en verklaring onder ede in oktober 2021.

Trumps dochter Ivanka wordt door James bekritiseerd voor haar verklaring dat ze niet wist of ze persoonlijk bankiers had ontmoet, en omdat ze de inhoud van haar eigen e-mails niet kon bevestigen. James verwierp ook de argumenten van Donald Trump en zijn zonen Donald Jr. en Eric dat ze geen procesbevoegdheid had en “handelde in strijd met de oude en gebruikelijke normen”. Eerder hadden ze al geklaagd over “een politieke heksenjacht”, een omschrijving die door toezichtrechter Engoron werd verworpen.