Trump: bestaan van het kwaad is een van de beste redenen om burgers te bewapenen

“Het bestaan van het kwaad in onze wereld is geen reden om gezagsgetrouwe burgers hun wapens te ontnemen, het bestaan van het kwaad is een van de allerbeste redenen om gezagsgetrouwe burgers te bewapenen”, zei Trump tegen zijn toehoorders op het drie dagen durende wapencongres in Houston.

Volgens het voormalige staatshoofd zouden strengere wapenwetten, waarop wordt aangedrongen, het bloedbad niet hebben kunnen voorkomen. “De verschillende regels die door links worden gepusht om wapenbezit in te beperken, zouden niets hebben gedaan om de gruwel die plaatsvond te voorkomen. Absoluut niets.”

“Zelfs al zouden alle redelijke burgers hun wapens opgeven, criminelen zouden dat nooit doen”, zegt Trump. “Er zullen altijd zieke en demonische geesten zijn die onschuldige mensen willen pijn doen en het kwaad willen zien winnen van het goede.”

Trump reads the names of the Uvalde shooting victims, with a bell ringing after each of them pic.twitter.com/nDH8OoMj5N — Aaron Rupar (@atrupar) 27 mei 2022

Trump vindt dat na de schietpartij op de basisschool in Texas er onder andere striktere veiligheidsmaatregelen nodig zijn op scholen. Hij denkt daarbij aan sterke afsluitingen en metaaldetectoren, het bewapenen van leerkrachten en bewapende bewakers te zetten in elke school.

Ook pleit hij ervoor om de “benadering van de geestelijke gezondheid drastisch te veranderen”. Het moet volgens hem makkelijker worden om “gewelddadige en geesteszieke mensen” op te sluiten in instellingen. “Al deze zieke geesten hebben hetzelfde profiel”, meent hij. Tijdens zijn toespraak las hij de namen voor van alle negentien kinderen die omkwamen tijdens het bloedbad in Texas. Na iedere naam die Trump noemde, klonk het geluid van een bel. Hij beschreef hen als slachtoffers van een losgeslagen “gek” die “in de hel zal branden”.

Financiering

De financiering voor de nieuwe maatregelen moet volgens de oud-president met van federaal overheidsgeld gebeuren dat oorspronkelijk voor het bestrijden van de coronapandemie was bestemd, maar nog niet is gebruikt. “Neem dat geld terug van de deelstaten en gebruik het snel om ondoordringbare veiligheidsmaatregelen in te stellen op iedere school”.

Ook verdwijnt er volgens de oud-president teveel geld naar het buitenland: “Als we 40 miljard dollar hebben voor Oekraïne dan moeten we ook in staat zijn de veiligheid van onze kinderen te garanderen”, voegde Trump toe. “We hebben duizenden miljarden uitgegeven in Irak en Afghanistan, en we hebben er niets voor teruggekregen. Voor we de rest van de wereld opbouwen, zouden we best eerst veilige scholen bouwen in onze eigen natie.”

Ook de Texaanse senator Ted Cruz nam het woord tijdens de NRA-conventie. Beeld AFP

Ook de Texaanse senator Ted Cruz nam het woord tijdens de NRA-conventie. Volgens de Republikein zou het verminderen van het aantal wapens leiden tot meer criminaliteit. “Veel meer alleenstaande moeders zouden worden aangevallen, verkracht of vermoord in de metro”, zei hij. “Wat slechte mannen met wapens wel stopt, zijn goede mannen met wapens.”

Vanwege het bloedbad zijn veel ogen in zowel binnen- als buitenland gericht op het congres dat eveneens in Texas is. In de buurt van het congres hebben zich vrijdag demonstranten verzameld. Ze hebben volgens de media borden bij met “NRA doodt kinderen” en “bescherm kinderen, geen wapens”, en dragen kruisen en foto’s van de slachtoffers van de schietpartij zowat 450 kilometer verder.