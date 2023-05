Trump aansprakelijk gehouden voor seksueel misbruik van E. Jean Carroll: ‘Schande, geen idee wie die vrouw is’

De 9-koppige jury in New York verklaart dat Donald Trump journalist en columnist E. Jean Carroll heeft aangerand in de jaren negentig. Hij maakte zich ook schuldig aan smaad door haar beweringen af te schilderen als leugens. De jury acht verkrachting niet bewezen.

Trump moet in totaal vijf miljoen dollar aan schadevergoedingen betalen, twee voor aanranding en nog eens drie miljoen voor smaad. Het gaat om een burgerlijke zaak, geen strafzaak. De feiten zijn strafrechtelijk verjaard en Trump riskeerde dus geen celstraf.

De ex-president heeft op zijn sociale netwerk Truth inmiddels ook al gereageerd op het vonnis. “Ik heb absoluut geen idee wie die vrouw is”, schrijft hij in hoofdletters. “Het vonnis is een schande, een voortzetting van de grootste heksenjacht aller tijden.”

Carroll zegt al sinds 2019 dat Trump haar in 1996 heeft verkracht in een pashokje van het luxewarenhuis Bergdorf Goodman in Manhattan. De exacte datum zegt ze zich niet meer te herinneren.

Volgens haar advocaat zweeg Carroll zo lang uit angst dat de machtige Trump haar reputatie onderuit zou halen. In de nasleep van de #metoo-beweging besloot ze toch te praten. De vrouw zou destijds wel al over de verkrachting hebben gepraat met twee vriendinnen. Zij werden nu opgevoerd als getuigen.

Er lopen momenteel meerdere rechtszaken tegen Trump, waaronder een strafzaak rond zijn betaling van 130.000 dollar zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Ook loopt er een onderzoek naar zijn rol in de bestorming van het Capitool in Washington. Trump-aanhangers vielen het parlementsgebouw aan in januari 2021, niet lang nadat hij de presidentsverkiezingen had verloren.