Trump aangeklaagd voor poging tot manipulatie presidentsverkiezingen 2020 in Georgia

Elke nieuwe strafzaak tegen Donald Trump lijkt die daarvoor in ernst te overtreffen. Zijn eerste vervolging, in New York, betrof een relatief licht vergrijp: het heimelijk afkopen van een minnares met campagnegeld. Zijn tweede, voor het achterhouden van vertrouwelijke documenten, is zwaarder, maar voor veel Amerikanen nog altijd geen halszaak. Trumps derde vervolging, rond zijn aandeel in de Capitoolbestorming, heeft de hoogste potentiële straf en maatschappelijke relevantie.

Toch is het vermoedelijk deze vierde strafzaak tegen Trump, afgelopen maandagnacht (lokale tijd) in de staat Georgia afgekondigd, die hem de grootste zorgen baart.

Donald Trump wordt vervolgd voor zijn pogingen om eind 2020, als president, de verkiezingsuitslag in Georgia ongedaan te maken. Deze zogenoemde ‘swing state’, waar de uitslag nauw luistert, was één van de staten die Trumps verlies van uitdager Joe Biden bezegelden. Hij kwam er nog geen 12.000 stemmen tekort. Vervolgens zocht de president naar – volgens justitie strafbare – manieren om toch tot winnaar te worden uitgeroepen.

Dat deed Trump niet alleen. Er worden maar liefst 18 medeverdachten vervolgd, voornamelijk oud-medewerkers en adviseurs. Daar zitten promintente gezichten tussen als Rudy Giuliani en John Eastman, destijds advocaten van de president, en zijn voormalige stafchef Mark Meadows. Zij zouden hebben samengespannen om Trump aan een illegitieme verkiezingswinst te helpen. De aanklacht beslaat 97 pagina’s en bevat in totaal 41 tenlasteleggingen.

Indien Trump schuldig wordt bevonden, dan hangt hem potentieel een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd. Dat geldt ook voor zijn vervolgingen rond de staatsdocumenten en de Capitoolbestorming, maar er bestaat één groot verschil: in die federale zaken zal Trump, mocht hij in 2024 opnieuw president worden, naar eigen zeggen gratie verlenen aan zichzelf. Bij de vervolging in Georgia, niet federaal maar lokaal, heeft hij die optie niet. De politiek biedt Trump dit keer geen uitweg.

Pepermuntje

Tweeënhalf jaar deed lokale aanklager Fani Willis over haar onderzoek. Twee dagen zou haar eindpresentatie deze week duren aan de grand jury, het tribunaal van 23 burgers uit Georgia dat bepaalt of er genoeg bewijs ligt voor een strafzaak. Aan het einde van de eerste dag, veel eerder dan verwacht, voelden zij zich al klaar om te stemmen. Hun besluit: ja, vervolging is gerechtvaardigd.

“Een criminele samenzwering”, vatte Willis de zaak maandagnacht tijdens een korte personferentie samen. Trump en zijn medeverdachten hebben tot 25 augustus om naar Georgia af te reizen, zei de aanklager, om zich daar “vrijwillig over te geven”. Willis hoopt de zaak “binnen zes maanden” voor de rechter te krijgen.

Openbaar aanklager Fani Willis. Beeld AP

Willis’ aanklacht leunt op de RICO-wetgeving, kort voor ‘Racketeering Influenced and Corrupt Organizations’. Die wet is bedoeld voor het ontmantelen van georganiseerde misdaad en grootschalige fraudenetwerken. RICO biedt justitie de ruimte om losse feiten, gepleegd door verschillende personen, te bundelen tot één overkoepelende aanklacht. Daarvoor moeten zij zien te bewijzen dat al die verdachten en handelingen samen een gemeenschappelijk doel dienden. Dat doel, in dit geval: Donald Trump in het zadel houden.

Deze aanpak verschilt behoorlijk van die van Jack Smith, de speciaal aanklager die Trump op federaal niveau vervolgt voor verkiezingsinmenging. Smith koos er juist voor om zijn aanklacht te centreren rond één hoofdverdachte, Trump, en eventuele medesamenzweerders daarbuiten te laten.

Oud-president Trump ontkent nog altijd strafbaar te hebben gehandeld. Zijn campagneteam sprak op de late maandagavond van ‘gefingeerde beschuldigingen’ door een ‘rabiaat partijdige’ aanklager. Trump herhaalde opnieuw de leugen dat hij, en niet Joe Biden, de ware winnaar van de verkiezingen is. Maandagnacht stuurde hij al de eerste e-mails uit naar zijn achterban met het verzoek geld te doneren.

‘Wat een dwaas’

In de dagen en weken na de presidentsverkiezingen van november 2020 verspreidde Trump, toen nog de zittende president, misinformatie over zogenaamde stemfraude in Georgia en andere staten waar hij had verloren. In geen enkele Amerikaanse staat was de inmenging vanuit Trumps team zo intens als in Georgia.

Trumps team rekruteerde eigen kiesmannen – functionarissen die een kandidaat namens hun staat tot winnaar uitroepen – die op Trump zouden stemmen in plaats van op Biden. Zij zouden zo de bekrachtiging van Bidens zege moeten verhinderen. Een aantal van deze nepkiesmannen behoren tot Trumps achttien medeverdachten in de strafzaak.

Op 5 december 2020, een maand na de verkiezingen, belde de president persoonlijk met de Republikeinse gouverneur Brian Kemp om hem te verzoeken het staatsparlement van Georgia voor een spoedsessie bijeen te roepen. Daar zou Bidens verkiezingswinst formeel kunnen worden betwist. Kemp weigerde.

“Wat een dwaas is Governor Kemp”, fulmineerde Trump op Twitter. Vervolgens vroeg Trump hetzelfde aan Republikein David Ralson, de inmiddels overleden Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in Georgia. Ook Ralson ging niet in op het verzoek van de president. Naar verluid reageerde de voorzitter gealarmeerd.

Klerk Che Alexander overhandigt de documenten aan rechter Robert McBurney van de rechtbank van Fulton County. De klerk bevestigde dat het gaat om tien aanklachten, maar zei niet wie er is aangeklaagd. Beeld Getty Images via AFP

Laatste poging

Trump en zijn medestanders zaten intussen niet stil en verspreidden talloze complottheoriën over verkiezingsfraude. Zo zouden in Georgia onder meer de stemmachines van het merk Dominion zijn gehackt in het voordeel van linkse krachten – een verzinsel waardoor televisiezender Fox News later nog in grote juridische moeilijkheden zou raken.

Rudy Giuliani, de voormalige burgemeester van New York en nu Trumps medeverdachte, deelde een beruchte video waarop te zien zou zijn hoe twee medewerkers van het stembureau ‘een USB-stick’ doorgaven om de uitslag te beïnvloeden. Deze medewerkers, de moeder en dochter Ruby Freeman en Wandrea Moss, werden vervolgens maandenlang ernstig bedreigd. Het bleek uiteindelijk te gaan om een pepermuntje.

In een laatste poging tot beïnvloeding, op 2 januari 2021, belde Trump met Brad Raffensperger, als hoogste functionaris verantwoordelijk voor de uitvoer van verkiezingen in Georgia. “Wat ik wil doen is dit”, zegt Trump tijdens dat opgenomen telefoongesprek, “ik wil gewoon 11.780 stemmen vinden.” Dat aantal zou genoeg zijn om de uitslag in Trumps voordeel te laten uitvallen. Maar Raffensperger, tevens een Republikein, hield zijn rug recht.

Op 6 januari 2021 bestormden aanhangers van Trump het Capitool in Washington D.C., met als doel de procedure te dwarsbomen waarop Bidens verkiezing werd bekrachtigd. Op 7 januari deed het Congres dat alsnog. Diezelfde dag werd er ingebroken bij een stemkantoor in Coffee County, een klein district in Georgia. De aanwezigen kopieerden daar gegevens vanuit stemcomputers. Aanklager Fani Willis zou over bewijsmateriaal beschikken dat dit team werd aangestuurd vanuit het Witte Huis van Donald Trump.

‘Keerpunt voor Amerika’

Het plan om de uitslag in Georgia ongedaan te maken faalde, mede dankzij de weerstand van de lokale vertegenwoordigers uit zijn eigen partij. Trumps vruchteloze poging kan hem nu echter alsnog duur komen te staan.

Het onderzoek van Fani Willis vertoont enige overlap met de federale strafzaak van speciaal aanklager Jack Smith. Ook in die zaak, naar Trumps bredere poging om aan de macht te blijven en de daaruit voortvloeiende Capitoolbestorming, vormt Trumps handelen in Georgia een substantieel onderdeel. Willis en Smith zeggen desondanks geen informatie met elkaar te hebben uitgewisseld. Beide aanklagers verzamelden hun eigen getuigenissen.

De grand jury in Georgia hoorde maandagmiddag nog een laatste stel getuigen, onder wie Geoff Duncan, de voormalig plaatsvervangend gouverneur van Georgia. “Het was een intense bijeenkomst”, zei Duncan, een Republikein, na afloop tegen nieuwszender CNN. “Ik denk dat dit een belangrijk keerpunt is voor Amerika.”

Ook de lokale journalist George Chidi was maandag opgeroepen om op de rechtbank te komen getuigen. Om 20.00 ’s avonds, lokale tijd, liet hij weten dat zijn getuigenis niet langer nodig was. De grand jury had al genoeg gehoord.