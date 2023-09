Tropische storm Margot zal snel uitgroeien tot orkaan

Margot beweegt zich op dit moment in noordwestelijke richting over het tropische oostelijke deel van de Atlantische Oceaan met windsnelheden die de 65 kilometer per uur kunnen bereiken. De komende dagen zal ze door haar reis over de oceaan flink aan kracht toenemen en gedurende of net na het weekend de status van orkaan krijgen.

Vooralsnog heeft het USNHC nog geen waarschuwingen uitgevaardigd over mogelijk gevaar dat de storm zou kunnen vormen voor de oostkust van de Verenigde Staten of de eilanden in de Caraïbische Zee. Vorige week vielen de Caraïben en Florida nog ten prooi aan orkaan Idalia.