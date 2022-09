▶ Trevor Noah zet na zeven jaar punt achter carrière als presentator ‘The Daily Show’: ‘Ik wil een ander deel van mijn leven ontdekken’

Noah is sinds 2015 presentator van de 25 jaar oude ‘The Daily Show’. Destijds nam hij het stokje over van Jon Stewart, de komiek die het satirische nieuwsprogramma groot had gemaakt. Het is onduidelijk wanneer Noah de show zal verlaten. “Ik heb twee jaar in mijn appartement doorgebracht - tijdens corona - en kon niet op pad. Stand-upcomedy was niet mogelijk, en toen ik terugkwam, realiseerde ik me dat er een ander deel van mijn leven is dat ik wil ontdekken”, vertelde Noah aan zijn studiopubliek.

Grote uitdaging

De Zuid-Afrikaanse komiek maakte ook nog duidelijk dat hij dankbaar is voor de afgelopen zeven jaar. “Eerlijk gezegd vond ik het geweldig om de show te hosten. Het was een van mijn grootste uitdagingen, maar het heeft mij ook ontzettend veel vreugde gebracht. Noah, die zichtbaar emotioneel was, zei ook nog het volgende: “De concrete timing moeten we nog bepalen, maar voorlopig ben ik hier nog. Het enige wat ik nog wil zeggen, is: bedankt.”

Fans van de komiek vinden het alvast jammer dat hij de show zal verlaten. “Nee, ga niet weg. Jij bent de enige reden waarom ik naar dit programma kijk. Zonder jou zal het niet hetzelfde zijn. Niemand kan jou ooit vervangen. We gaan je missen”, klinkt het onder meer op sociale media. Daarnaast had ook Paramount Global, het netwerk achter het programma, nog een enkele mooie woorden voor Noah. “We zijn Trevor ontzettend dankbaar voor deze fantastische samenwerking van de afgelopen zeven jaar. Wanneer zijn laatste show zal zijn, weten we nog niet. Momenteel zijn we samen de verdere stappen aan het bekijken.”

Tijdens zijn tijd als presentator won Trevor onder meer een Emmy Award. Hij was ook al eens presentator van de Grammy Awards en het White House Correspondents Dinner.