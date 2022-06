Trein stilgelegd in Gent-Sint-Pieters na melding drie treinreizigers met apenpokken

Volgens de eerste informatie had een treinbegeleider na een ticketcontrole gemeld dat er bij een groep jongeren mogelijk een besmetting met het apenpokkenvirus zou zijn. De melding werd ernstig genomen en de trein in kwestie werd opgehouden.

De drie reizigers die mogelijk met apenpokken besmet zijn en van de trein in Gent-Sint-Pieters gehaald werden, worden getest op het virus in het UZ Gent, maar de resultaten zijn nog niet bekend. “Voor de andere passagiers zijn er op zich geen maatregelen nodig, gelet op de zeer beperkte kans op besmetting, maar wie symptomen zou krijgen kan zich laten testen”, zegt Moonens.

Vooralarm medisch interventieplan

“We hebben via de federale gezondheidsinspecteurs inderdaad een melding gekregen dat een aantal passagiers besmet zouden zijn met het apenpokkenvirus, maar we zoeken uit wat er precies aan de hand is”, zegt Joris Moonens van Zorg en Gezondheid. “Als het effectief om apenpokken gaat, is het risico op besmetting van andere reizigers laag. Het gaat vooral om nauwe contacten zoals huid-op-huid-contact, of langdurig contact op korte afstand, maar dat betekent langer dan drie uur.”

De NMBS bevestigt het incident, dat gebeurde op een trein van Welkenraedt naar Kortrijk. “Bij een ticketcontrole op de trein van deze namiddag is vastgesteld dat een aantal mensen niet over een transportbewijs beschikten. Deze personen hebben bijgevolg de trein moeten verlaten. Er werd vervolgens vastgesteld dat zij mogelijk met apenpokken besmet zouden kunnen zijn. Deze personen werden naar het ziekenhuis gebracht. Het treinstel waar ze zich eerder in bevonden, is bij de terugrit in Gent-Sint-Pieters uit voorzorg uit dienst genomen”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.