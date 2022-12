Nieuws Ardooie

Trein grijpt vrachtwagen in Ardooie: vermoedelijk week lang geen treinverkeer

Aan een overweg in Ardooie is een vrachtwagen door een trein gegrepen. Beeld VHS

Er zal vermoedelijk pas na komend weekend opnieuw treinverkeer mogelijk zijn in Ardooie nadat een passagierstrein een vrachtwagen had gegrepen. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De schade aan de spoorinfrastructuur is groot en strekt zich uit over een afstand van 500 meter.