Tourwinnaar Jonas Vingegaard rijdt ook de Vuelta

De Ronde van Spanje van dit jaar kan rekenen op een ijzersterk deelnemersveld. Evenepoel, Primoz Roglic, Geraint Thomas, Juan Ayuso, Richard Carapaz, Aleksandr Vlasov, Enric Mas, Marc Soler en João Almeida waren al zeker van de partij. En daar komt dus ook Vingegaard dus nog bij. Hij zal het kopmanschap delen met Roglic, zoals vorig jaar in de Tour.

Voor de Deen wordt het zijn tweede deelname aan de Vuelta. In 2020, toen Roglic won, werd hij 46ste. Vandaag rijdt hij voor de tweede keer in zijn carrière naar Parijs. In de stand heeft hij een voorsprong van 7'29" op eerste achtervolger Tadej Pogacar. Het WK in Glasgow rijdt Vingegaard niet.

Vorig jaar werd de Vuelta gewonnen door Remco Evenepoel. Ook dit jaar start hij met klassementsambities. “We gaan voor het podium in eerste instantie en dan zien we wel”, zei de kopman van Soudal-Quick.Step eerder deze maand. “Een extra grote ronde in het vooruitzicht van de Tour 2024 kan zeker geen kwaad.” Evenepoel reed dit jaar ook al de Giro, maar gaf er na een positieve coronatest vroegtijdig de brui aan.