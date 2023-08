Touring ontving deze zomervakantie een vijfde meer oproepen dan vorig jaar: ‘Veel mensen vertrokken halsoverkop op vakantie’

Mensen begonnen duidelijk minder goed voorbereid en uitgerust aan de reis. Dat leidde tot meer auto-ongevallen met gewonden of fatale afloop en met een voertuig dat technisch niet altijd in orde was. Het aantal medische dossiers steeg dit jaar naar 2.430 en het aantal technische naar 8.866. Er waren ook veel oproepen voor informatie naar aanleiding van de bosbranden in het zuiden, de hagelbuien in Italië en de overstromingen onder meer Slovenië.

In de toename met 17 procent van het aantal medische dossiers speelden de aanhoudende hittegolven een grote rol. Zo kreeg Touring te maken met meer infecties en maag- en darmklachten omdat vakantiegangers voedsel eten dat sneller bederft omwille van de warmte. Daarnaast waren er meer problemen door dehydratie omdat reizigers niet genoeg water drinken. Ook cardiologische problemen, vaak een gevolg van extreme sporten bij warm weer, en zonneslagen kwamen vaker voor.

De meeste medische oproepen kwamen uit Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland en Nederland. Technische oproepen kwamen het vaakst uit Frankrijk, Nederland, Italië, Spanje en Duitsland. Voor het binnenland liep het aantal oproepen op tot 106.614. Dat betekent dat ook heel wat mensen hun vakantie in België hebben doorgebracht.