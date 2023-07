Tour de France schorst legt boete en schorsing op aan motorrijders die Pogacar hinderden

Pogacar werd zaterdag in de veertiende etappe gehinderd door de voor hem rijdende motoren bij zijn poging om bonificatieseconden te pakken op de top van de laatste klim van de dag, de Col de Joux Plane. De Sloveense nummer 2 van het klassement moest zijn aanval daardoor na 20 meter staken. Klassementsleider Jonas Vingegaard pakte vervolgens de bonificatieseconden op de top.

“Ik zei tegen mijn chauffeur dat hij moest gasgeven toen Pogacar aanviel, maar dat kon niet vanwege de toeschouwers op de weg”, verklaarde de fotograaf later aan persbureau Reuters. “We hadden weg moeten zijn en de foto vergeten.”

Zonde

“Dat ik na zo een zware klim uiteindelijk niet kon sprinten, is zonde”, zei Pogacar na de finish. “Ik gaf alles, maar er waren motoren die de weg blokkeerden. Het was een losse flodder die ik afvuurde. Het incident kroop ook in de benen, waardoor ik nadien niet meer voor die bonificatieseconden kon strijden. Maar het is wat het is. Ik blijf het proberen. Misschien zondag al, tijdens de 15de etappe. En ik denk niet dat dit voorval iets gaat veranderen aan het eindklassement in Parijs.”

Matxin’ Fernández, ploegleider bij UAE, reageerde verontwaardigd. “Het was een goede aanval van Pogacar op enkele honderden meters van de top. Maar dan stopten die motoren die versnelling. Ik weet niet wat we moeten doen om dat te vermijden”, zegt Fernández. “Maar het is onacceptabel. Volgens mij is het niet echt het probleem van motoren, maar wel van het publiek dat geen respect toont voor de renners. In tijdritten moet de wagen, volgens de nieuwe regels, 25 meter achter de renner blijven. Maar voor motoren is een afstand van twee meter perfect.”