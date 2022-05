Totale chaos in Frankrijk na degradatie recordclub Saint-Étienne

De degradatie is een nieuw dieptepunt in de rijke historie van AS Saint-Étienne, de club waar onder meer Michel Platini, Dimitri Payet en Pierre-Emerick Aubameyang in het verleden furore maakten. Les Verts (De Groenen) zijn met tien landstitels recordhouder in Frankrijk met Paris Saint-Germain en Olympique Marseille. Sinds de laatste landstitel in 1981, met Platini in de gelederen, moesten de fans het echter doen met één Coupe de la Ligue (2013) en twee kampioenschappen in de Ligue 2 (1999 en 2004).

Sinds die laatste titel op het tweede niveau bivakkeerde AS Saint-Étienne altijd op het hoogste niveau en plaatste zich ook regelmatig voor Europees voetbal, maar de laatste jaren ging het bergafwaarts met de achttiende plek van dit seizoen als dieptepunt. Daardoor was de club veroordeeld tot een play-off met de nummer drie van de Ligue 2, AJ Auxerre.

Afgelopen donderdag eindigde het heenduel in een 1-1 gelijkspel, waardoor alles aankwam op de return van zondagavond. Ook vanavond in het Stade Geoffroy-Guichard werd het 1-1. Een penaltyserie bleek uiteindelijk onvermijdelijk. Daarin brak een misser van Riyad Boudebouz, die als eerste nam, Saint-Étienne op. Daarna scoorden alle spelers, waardoor Auxerre de strafschoppen serie met 4-5 won en na acht seizoenen terugkeert naar de Ligue 1.

Wat er vervolgens gebeurde, was even gek als weerzinwekkend: de boze aanhang van Saint-Étienne stormde massaal het veld op en overal vloog vuurwerk door de lucht. De spelers van beide clubs moesten de catacomben invluchten. De politie greep hardhandig in en probeerde de supporters onder andere met traangras terug te dringen.

Auxerre keert na acht jaar in de Ligue 2 terug naar het hoogste niveau in Frankrijk. In het seizoen 2009/2010 werd de club nog derde in de Ligue 1, maar twee jaar later volgde een twintigste plaats en dus degradatie. Guy Roux (inmiddels 83 jaar) was van 1961 tot 2005 de hoofdtrainer. Daarna was hij nog even trainer bij RC Lens, maar dat avontuur in 2007 duurde slechts vier wedstrijden.