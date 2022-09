Tot 675 euro per jaar korting op gasfactuur voor huishoudens: De Croo werkt aan basispakket energie

Premier De Croo broedt op een plan waarbij ieder gezin een bepaalde hoeveelheid gas als ‘basispakket’ krijgt aan een voordelig tarief, zo vernam De Morgen in regeringskringen. De overheid past dan het verschil bij. Concreet wordt gedacht aan een korting van 50 procent op de gemiddelde commerciële prijs. De regering rekent op dit moment met een prijs van 0,26 euro per kilowattuur - dat zou dus 0,13 euro worden voor het basisverbruik. Ter vergelijking: het sociaal tarief is ongeveer 0,04 euro.

De vraag is dan hoe groot het basisverbruik is. Volgens cijfers van energieregulator CREG verbruikt het gemiddelde gezin 17.000 kilowattuur per jaar aan energie. Vivaldi onderzoekt scenario’s waarbij het basispakket varieert van 2.500 tot 5.000 kilowattuur.

Voor alles daarboven betalen mensen nog steeds de volle pot. In het minimale scenario zou, volgens de ramingen van de regering, een huishouden dan 337 euro op jaarbasis besparen, in het maximale scenario 674 euro. Het gaat weliswaar om gemiddeldes, want niet iedereen betaalt dezelfde prijs voor energie.

Prijskaartje voor de staatskas: 0,5 tot 1,3 miljard euro. Al kan de maatregel goedkoper uitvallen door het gunsttarief niet aan iedereen aan te bieden. Mensen met een sociaal tarief maken er logischerwijs geen aanspraak op. Ook huishoudens met een oud - en dus goedkoop - vast contract zouden uit de boot vallen: zij zitten nog veilig.

Open Vld wil ook dat de grootste inkomens geen voordelig basispakket krijgen, want zij kunnen de gestegen energiekosten dragen zonder geruïneerd te worden. Het probleem is dat de uitvoering van de maatregel daardoor bijzonder complex dreigt te worden. Dan moeten immers fiscale gegevens over het inkomen van een gezin doorgespeeld worden aan de energieleveranciers, wat omwille van privacyredenen niet zomaar kan. Een ander heikel punt is of het gunsttarief enkel moet gelden voor wie met gas verwarmt, of ook voor mensen die bijvoorbeeld verwarmen op elektriciteit en stookolie.

Voor de financiering kijkt De Croo naar Europa. De Europese Commissie kwam eerder deze week met een voorstel om de overwinsten in de energiesector af te romen. Vivaldi wil het goedkopere basispakket energie betalen met de opbrengst van die overwinstbelasting.

Vandaag komen de Europese ministers van Energie samen om zich te buigen over mogelijke Europese ingrepen. Ons land zal er pleiten voor een plafond op de gasprijs. “Een conditio sine qua non”, volgens energieminister Tinne Van der Straeten (Groen). Zij krijgt steun uit onder meer Frankrijk en Spanje, maar uit andere landen wordt felle tegenkanting verwacht.

Belangrijke kanttekening: het goedkopere basispakket zou er niet komen als Europa een prijsplafond op energie invoert. “Maar dat moet dan wel voldoende laag zijn”, zegt een regeringsbron.

Minister Van der Straeten wil voorlopig geen commentaar kwijt op het voorstel. “Wij focussen ons eerst op Europa, daar ligt de prioriteit nu”, zegt haar woordvoerder.