‘Tot 500 doden per week’ door ‘grootste gezondheidscrisis’ ooit op Britse spoeddiensten

In november wachtten 37.837 patiënten meer dan twaalf uren op de spoeddiensten, zo blijkt uit cijfers van NHS England. Dat is een stijging van bijna 355 procent ten opzichte van november 2021, toen ongeveer 10.646 patiënten langer dan twaalf uren wachtten.

"Als je naar de grafieken kijkt, gaan ze allemaal de verkeerde kant op. Er is een echte reset nodig. We moeten in een situatie komen waarin we niet zomaar onze schouders kunnen ophalen en zeggen 'Deze winter was verschrikkelijk, laten we niets doen tot de volgende winter'", aldus Boyle.

"We moeten onze capaciteit binnen onze ziekenhuizen vergroten, we moeten ervoor zorgen dat er alternatieve manieren zijn zodat mensen niet alleen naar de ambulancedienst en de spoedeisende hulp gaan. We kunnen zo niet doorgaan; het is onveilig en het is onwaardig.”

Uur wachten voor ambulance

Vorige week wachtte één op de vijf ambulancepatiënten in Engeland meer dan een uur voor het ziekenhuis om overgedragen te worden aan de spoeddiensten.

De overbelasting van de ooit geroemde publieke Engelse gezondheidszorg leidt ook tot een toename van ongelukken tijdens operaties, zo blijkt uit cijfers van de Engelse gezondheidsdienst die door het persbureau PA werden geanalyseerd. Tussen april 2021 en maart 2022 werden 291 keer per ongeluk voorwerpen in het lichaam van patiënten achtergelaten. In dezelfde periode tussen 2001 en 2002 gebeurde dit 156 keer, en twee jaar later 138 keer.