Tot 1 miljoen personen en organisaties getroffen door faillissement van cryptobeurs FTX

FTX en ruim honderd andere bedrijven in het imperium van Bankman-Fried vroegen vorige week het faillissement aan, maar pas maandag zijn de nodige documenten ingediend bij de rechtbank, schrijft onder andere The New York Times. In die documenten staat te lezen dat er een miljoen personen en organisaties getroffen zijn door het faillissement. Dat toont de verstrekkende gevolgen van de instorting van Bankman-Frieds imperium.

Verdere details zijn schaars, maar advocaten van FTX melden dat ze in contact staan met “tientallen” regulatoren wereldwijd en het Amerikaans federaal parket. Bovendien is het bedrijf slachtoffer van een cyberaanval.

Maandag schreef ‘The Wall Street Journal’ ook dat Bankman-Fried nog steeds op zoek is naar geldschieters om getroffen klanten terug te betalen. De FTX-oprichter stapte vorige week op als CEO, maar volgens bronnen heeft hij het afgelopen weekend rondgebeld om het gat van 8 miljard dollar in de boekhouding te helpen dichten.

FTX kwam in de problemen toen bleek dat de cryptobeurs geld van klanten overbracht naar Alameda Research, een ander bedrijf van Bankman-Fried. Dat kapitaal werd dan gebruikt voor riskante beurshandel.

Het imperium rond FTX stortte als een kaartenhuisje in elkaar, waardoor Bankman-Fried zijn vermogen van 16 miljard dollar in rook zag opgaan. Klanten kunnen niet meer aan hun cryptomunten en andere beleggingen die bij FTX gestationeerd waren. De kans dat beleggers hun geld terug zien, lijkt op dit moment klein. Het debacle zorgt ook voor onrust in de rest van de cryptosector. Bitcoin verloor 22 procent aan waarde vorige week.