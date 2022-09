Topvrouw ABVV: ‘De jobbonus is een fetisj van de Vlaamse regering’

Wat doet de Vlaamse regering niet goed genoeg?

“Ze doet op dit moment heel weinig. De getuigenissen die wij krijgen uit de sectoren zijn nochtans schrijnend. Het water staat bij veel mensen niet meer aan de lippen, maar al ver daarboven. De maatregelen rond woningisolatie die minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) al genomen heeft, zijn vooral voor de lange termijn en voor mensen die dat zelf kunnen prefinancieren. Die lossen het probleem van vandaag niet op. Elke minister in de Vlaamse regering zou nu al veel meer binnen zijn bevoegdheden zou kunnen doen. Maar ja, we moeten wachten tot de fameuze septemberverklaring.”

U verwacht niet veel van de septemberverklaring van minister-president Jan Jambon (N-VA) maandag?

“Die zou een energieverklaring moeten zijn. Maar men zegt nu al: eigenlijk kan er begrotingsgewijs niets. Dat is de nieuwe mantra van minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA). Terwijl zelfs Europa zegt dat we ons in tijden van crisis eigenlijk niet moeten blindstaren op de begroting. Dat betekent niet zomaar het geld buiten smijten, maar ervoor zorgen dat het de meest kwetsbare mensen gericht ondersteunt.”

Open Vld en N-VA willen de koopkracht versterken door de jobbonus uit te breiden. Maar jullie blijven, net als cd&v, vasthouden aan een uitbreiding van het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag. Waarom?

“Die jobbonus is echt een fetisj van de Vlaamse regering. Die vraagt nu aan ons, middenveldorganisaties, om te helpen het systeem bekendheid te geven, want ze geraken niet aan de rekeningnummers van mensen. Zo heb ik er niet veel vertrouwen in dat die bonus op het einde van dit jaar verdeeld zal kunnen worden. Als vakbond kun je er niet tegen zijn dat de laagste inkomens extra ondersteuning krijgen, maar de vraag is: hoeveel mensen zullen effectief 600 euro op jaarbasis ontvangen? Als je door de coronacrisis tijdelijk werkloos gevallen bent in 2021, het referentiejaar, telt die periode bovendien niet mee in de berekening. Het groeipakket daarentegen is een instrument dat men vandaag al heel efficiënt en snel zou kunnen toepassen, want daarvoor heeft men al de gegevens. Sinds de kinderbijslag geregionaliseerd is, ontvangt de Vlaamse regering een dotatie daarvoor. Door de inflatie zal die in 2023 ongeveer 330 miljoen hoger liggen dan voordien. Laat dat geld terugvloeien naar de gezinnen en herstel de vroegere indexering op het groeipakket.”

Investeren in het groeipakket helpt wel enkel de koopkracht van gezinnen met kinderen.

“Voor mensen zonder kinderen spelen er andere problemen. Een aantal maanden geleden heeft minister Diependaele een half miljard euro gevonden die hij niet kon uitgeven aan de bouw van sociale woningen. Gebruik dat geld dan om sociale woningen nu al te renoveren, zodat mensen niet langer in slecht geïsoleerde huizen op de private huurmarkt terechtkomen. En stop met de indexering van alle huurprijzen. In plaats daarvan wil de Vlaamse regering aan eigenaars van huurhuizen met slechte energieprestatiescores vragen niet langer de huurindex toe te passen. Maar hoe gaan zij dat in godsnaam controleren?”

Wat als de septemberverklaring teleurstellend blijkt?

“Energie is uiteraard een onderdeel van het bredere koopkrachtverhaal. Woensdag is er al een betoging in Brussel over het ruimere koopkrachtverhaal en we staken op 9 november. Op 5 oktober betoogt de Europese vakbond in Straatsburg. Maar de Vlaamse regering heeft veel te lang met de voeten gesleept. Als er op 26 september geen deftige verklaring komt, komt er een stevige reactie vanuit het middenveld. We zullen dan sowieso niet stilvallen en wachten tot 9 november.”