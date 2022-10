Topper tussen Anderlecht en Standard gestaakt na wangedrag supporters

Felice Mazzu voor de match: “Ik heb de spelers gevraagd om vooruit te voetballen, erin te geloven en intensiteit te tonen.” In het overgrote deel van de match trapte Anderlecht de bal blind naar voren, reageerden de spelers gelaten. Alleen de supporters zorgden voor de intensiteit - uit onvrede over hun ploeg gooiden ze vuurwerk op het veld.

De start van paars-wit kon nochtans niet beter zijn. Amuzu zette zich door op links, Refaelov nam over en legde breed, Verschaeren trapte loepzuiver met links de winkelhaak in. Even later dreigde Silva met een droge knal naar de benedenhoek, Bodart pakte.

Maar Standard was niet onder de indruk. Gedragen op de vleugels van de twaalfde man knokten de Rouches zich al snel in de wedstrijd. Dussenne kopte na een hoekschop op de paal. Balikwisha maakte schuin voor doel de verkeerde keuze - hij stifte twee meter naast.

Sclessin kolkte. Het was een kwestie van tijd voor het Anderlecht verzwolg. Raskin haalde de trekker over. Een dribbel voorbije twee bezoekers, dan een knal die afweek op Vertonghen en zo over Van Crombrugge in doel belandde.

Het schip van Anderlecht maakte water. Achterin was het dweilen met de kraan open. Vertonghen moest de bal meermaals zo ver en hard mogelijk wegkeilen om aan de druk van de thuisploeg te ontsnappen. Debast slaagde er zelden in een crosspass tot een goed einde te brengen.

Wanneer Van Crombrugge bij een corner niet goed bij de bal geraakte, belandde de bal na geharrewar aan de tweede paal. Fossey duwde binnen. 2-1. Meer dan verdiend.

Anderlecht reageerde als een ploeg in crisis. Amper. Niemand die een bal bij kon houden. Van druk naar voren was er amper sprake. Bij de rust switchte Felice Mazzu - mede door een blessure bij Debast - opnieuw naar een 4-4-2-formatie. N’Diaye kwam erin als linksachter.

De tactische omzetting was goed voor één stuiptrekking - een strakke voorzet van Silva die Verschaeren net niet goed kon raken. Verder was het al Standard dat de klok sloeg. Dragus krulde naast. In minuut 56 kopte Zinckernagel van dichtbij de 3-1 binnen.

Voor de Anderlechtfans was de emmer der vernedering vol. De harde kern gooide verschillende vuurpijlen op het veld. Terwijl twee brandweermannen lijf en leden riskeerden om alles op te ruimen, legde scheidsrechter Van Driessche de match tijdelijk stil.

Op het veld gebeurde niets. In de tribunes dansten, zongen en toeterden de Standardsupporters alsof ze op een half uur van de titel stonden.

Het was dan al duidelijk dat de wedstrijd minuut negentig niet zou halen. Vijf minuten na de hervatting was het weer prijs. De Anderlechtfans bezorgden hun club liever een forfaitnederlaag voor de groene tafel dan nog verder vernederd te worden op het veld.

