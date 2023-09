Topoverleg met Poetin leidt nog niet tot hervatting graandeal, maar Erdogan blijft het proberen

Poetin zei na de ontmoeting in Sotsji dat hervatting van de deal mogelijk is, zodra Russische eisen worden ingewilligd. Eén daarvan is het opheffen van de beperkingen op de Russische agrarische export. Erdogan, die vooraf zei op een doorbraak te hopen, blijft pogen snel een hervatting van de deal te realiseren.

Rusland stapte in juli uit de deal. Dat gebeurde na twee eerdere, stroeve verlengingen van eerst 120 en toen 60 dagen. Volgens Moskou heeft het zich aan de vorig jaar gemaakte afspraken gehouden, maar worden de Russische eisen stelselmatig genegeerd. Die zijn vastgelegd in een memorandum dat Rusland destijds tekende met de Verenigde Naties, over maatregelen die de ongehinderde export van Russische landbouwproducten en kunstmest mogelijk moet maken.

De graandeal kwam vorig jaar tot stand na bemiddeling door Turkije en de Verenigde Naties. Het gaat behalve het genoemde memorandum om een akkoord tussen Oekraïne, Turkije en de VN. Dat behelst dat Oekraïne veilig landbouwproducten via de Zwarte Zee kan exporteren, onder voorwaarde dat Turkije de lading van de schepen kan controleren. Het akkoord verzekert Oekraïne van belangrijke inkomsten uit de graanexport en voorkomt ook een binnenlands graanoverschot.

‘Bedrogen’

Volgens Poetin is voorafgaand aan iedere verlenging steeds beloofd dat de gemaakte afspraken zouden worden nageleefd. “Maar zoals vaak gebeurt met onze westerse partners hebben ze ons wederom bedrogen, ze hebben opnieuw niets gedaan.” Als niettemin de Russische wensen “vandaag nog” worden ingewilligd, dan kan de graandeal “binnen enkele dagen” worden hervat.

Poetin eiste ook garanties dat de voor de graandeal aangemerkte routes over de Zwarte Zee niet voor militaire doeleinden worden gebruikt. “De tegenpartij doet dat wel, wij zien dat. Ook worden pogingen ondernomen aanvallen uit te voeren op TurkStream en Blue Stream, waarmee Russisch gas wordt geleverd aan Turkije. Onze schepen bewaken die pijpleidingen en worden voortdurend aangevallen, onder meer met drones die worden gestuurd vanuit Oekraïense Zwarte-Zeehavens.”

Erdogan noemde het zogenoemde Zwarte Zee-graaninitiatief “cruciaal” voor de armste landen en verzekerde Poetin van zijn bereidheid alles in het werk te stellen om de graandeal nieuw leven in te blazen. “We bereiden een nieuw pakket voor overleg samen met de Verenigde Naties. Ik geloof dat wij resultaat kunnen bereiken.”

Turkije is een belangrijke afnemer van Oekraïens graan, maar als gevolg van westerse sancties en logistieke problemen inmiddels ook een van Ruslands belangrijkste handelspartners.

Hooggespannen verwachtingen

Voorafgaand aan de onderhandelingen had Erdogan tegenover Poetin al gezinspeeld op de hooggespannen verwachtingen ervan. “Ik geloof dat de boodschap die we zullen afgeven na onze ontmoeting van grote betekenis voor de wereld zal zijn, vooral voor onderontwikkelde Afrikaanse landen”, zei Erdogan na het handen schudden.

De afsluitende persconferentie duurde amper een half uur. Van de verzamelde pers kregen slechts een Turkse en een Russische journalist de gelegenheid een enkele vraag te stellen. Het Russische persbureau Interfax vroeg Poetin naar zijn inschatting van het “vastgelopen” Oekraïense tegenoffensief. “Het is niet vastgelopen, het is een fiasco”, luidde het antwoord. “We zullen zien hoe het verder gaat, we hopen net zo.”