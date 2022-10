Topmodel Bella Hadid krijgt op catwalk in Parijs jurk ‘opgespoten’

Video’s van de stunt gingen viraal, en de modewereld raakt er niet over uitgepraat. ‘Het zou de modeweek van Parijs niet zijn zonder een wow-moment’, schrijft British Vogue op Instagram.

Het optreden van Bella Hadid vond plaats aan het einde van de Coperni-show. Gekleed in enkel een slip stapte ze de catwalk op. Daar spoten twee mannen in amper enkele minuten een witte jurk van synthetische en katoenvezels op haar lichaam.

De techniek die gebruikt werd heet ‘Fabricon’, kort voor ‘fabric in a can’ - stof in een spuitbus. Synthetische en katoenvezels worden hierbij in vloeibare vorm op de huid gespoten, waarna ze meteen opdrogen. Enkele minuten nadat Hadid bijna naakt de catwalk opstapte, paradeerde ze voor het publiek in een prachtige witte jurk.