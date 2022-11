Topdesigner Raf Simons heft zijn label op na ‘buitengewone reis van 27 jaar’

“De lente- en zomercollectie van 2023 is het einde van een buitengewone reis van 27 jaar en het laatste seizoen van het modemerk Raf Simons”, zo meldt ontwerper Raf Simons op Instagram. “Ik mis de woorden om uit te drukken hoe trots ik ben op alles wat we hebben bereikt. Ik ben dankbaar voor de ongelooflijke steun van mijn team, van mijn medewerkers, van de pers en kopers, van mijn vrienden en familie, en van onze toegewijde fans en trouwe volgers. Bedankt allemaal, dat jullie in onze visie en in mij geloven”, aldus de ontwerper.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Raf Simons Official (@rafsimons) op 21 Nov 2022 om 12:54 PST

De kledingstukken uit de beginjaren van Simons worden vaak voor grote bedragen verkocht tijdens veilingen en op doorverkoopsites. In 2020 heeft hij zo’n 100 stuks van zijn kenmerkende ontwerpen opnieuw uitgebracht, waaronder kleding afkomstig uit de spraakmakende samenwerking met Sterling Ruby.

Hij zal blijven werken bij Prada, waar hij in februari 2020 werd benoemd tot co-creatief directeur. Hij werkt intensief samen met Miuccia Prada, gezien de “gelijke verantwoordelijkheden voor creatieve inbreng en besluitvorming”, aldus het modehuis. Prada heeft gezegd dat Simons’ contract met het modehuis “in theorie voor altijd is”.

Raf Simons werd geboren in Neerpelt en behaalde in 1991 een diploma industrieel meubelontwerp. Als student liep hij stage bij Walter Van Beirendonck, een van de Antwerpse Zes. Deze bekende groep modeontwerpers studeerde in de jaren 80 af aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Sindsdien is Simons werkzaam in de modebranche.

In het verleden liet Simons zich onder meer uit over het belang van onafhankelijkheid in de modewereld. Ook benadrukte hij meermaals dat de jongere generatie modedesigners gesteund moeten worden in hun creatieve proces.

De designer heeft niet bekendgemaakt waarom hij zijn label heeft opgeheven.