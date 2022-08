Toon ons je kot en win een Vitra-bureaustoel ter waarde van 450 euro

Hoe meedoen?

Stuur voor vrijdag 2 september om 22.00 uur één of enkele foto’s van je kot zoals het er nu uitziet naar toononsuwkot@demorgen.be. Voeg wat extra info toe, over de inrichting, jouw stijl, de spullen die te zien zijn etc. Vermeld zeker ook de stad en alle contactgegevens.

Hoe winnen?

De redactie van De Morgen Magazine kiest met een deskundig oog de drie mooist of origineelst ingerichte studentenkoten. De winnaars worden voor maandag 5 september om 15 uur verwittigd.

De prijs

In het magazine van 17 september tonen we de winnaars en hun studentenkamers in een uitgebreide reportage. Daarvoor zullen onze fotograaf en journalist in de week van 5 september bij jou komen aanbellen.

Vereeuwigd worden in De Morgen Magazine is al heel wat, maar het wordt nog beter, want de drie winnaars kunnen hun kot straks opleuken met de Rookie-bureaustoel van Vitra, een tijdloos ontwerp van de Duitse designer Konstantin Grcic. De stoel configureer je online helemaal zelf, zo kies je uit maar liefst 39 kleuren voor de stoffen zitting. Het studeren zal vlotter gaan dan ooit.