Tomorrowland organiseert duurzaamheidsconferentie met onder meer Yuval Noah Harari en Ida Engberg

De Dimitri Vegas & Like Mike’s van de wereld maken op donderdag 28 juli, vlak voor het derde weekend van Tomorrowland, plaats voor een resem sprekers die het zullen hebben over duurzaamheid. Op hetzelfde terrein waar een dag later gedanst en gevierd zal worden, worden er die donderdag tot 5.000 luisteraars verwacht voor de Love Tomorrow Conference.

De meest opvallende naam in de line-up is de Israëlische historicus en filosoof Yuval Noah Harari, een ‘intellectuele rockster’ die over de hele wereld zalen uitverkoopt. Hij zal het podium delen met onder meer David Sirota, de scenarist van de veelbesproken klimaatfilm Don’t Look Up, en de Zweedse dj en activist Ida Engberg. Uit eigen land zal onder meer Lieven Vanlommel, de Vlaamse oprichter en CEO van Foodmaker, het woord nemen. De organisatie laat ook weten dat de line-up nog verder aangevuld wordt.

“Geen enkel ander entertainment-merk raakt jonge harten en stimuleert gedragsverandering zoals Tomorrowland doet”, zegt Joris Beckers, woordvoerder Love Tomorrow Conference, nog in een persbericht. “Met Love Tomorrow Conference willen we sceptici overtuigen, de reeds overtuigden inspireren, en de geïnspireerden echte verandering laten creëren.”

Meer informatie via de website van Love Tomorrow Conference.